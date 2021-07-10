نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة يوليو 2021 .. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية دعم الدفعة 44 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن برقم الهوية، لا نزال نقدم متابعة خاصة بكل ما يخص برنامج حساب المواطن، الذي يعد أحد برامج الدعم الحكومي الذي تقدمه السعودية لمواطنيها، لمساعدتهم في التغييرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تتواصل عمليات الإيداع إلى حسابات المستفيدين البنكية، حيث من المقرر أن يتم إيداع دعم الدفعة 44 لشهر يوليو 2021، يوم الأحد الموافق غرة ذو الحجة 1443.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن أن دعم دفعة يوليو ( الرابعة والأربعين)، يوم الأحد المقبل 11 يوليو، وتم تحديد هذا الموعد بدل عن اليوم العاشر من الشهر الميلادي، والذي تم تحديده من قبل البرنامج، بسبب أن اليوم المحدد يصادف عطلة نهاية الأسبوع لذالك تقرر تأخير صرف الدعم، ومن المقرر يتم استقبال اعتراضات الدفعة 44 لشهر يوليو بعد إيداع الدعم بأسبوع، ومن المتوقع أن يعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي في تويتر عن موعد استقبال اعتراضات الدفعة.

رابط الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية

وكانت إدارة برنامج حساب المواطن، قد أتاحت للمستفيدين من الدعم إمكانية الاستعلام عن حساب المواطن والكثير من الخدمات التي تهم المستفيدين وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول بإدخال بيانات المستفيد رقم الهوية وكلمة السر.

بالإمكان تسجيل الدخول من خلال معلومات النفاذ الوطني.

الدخول لملف المستفيد الشخصي.

استعراض الأهلية وقيمة الدعم المالي المستحق.

كما يمكن التعرف على حالة الدفعة من خلال قائمة الدفعات المالية الموجودة في الشاشة.

كما يمكن للمستفيد التواصل مع خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن من خلال الاتصال على الرقم المجاني والاستفسار عن الدعم (19912).

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

وكان برنامج حساب المواطن قد طلب من المستفيدين تحديث بياناتهم في البرنامج، حيث تعد حملات الإفصاح عن مصادر الدخل، وتحديث البيانات ورفع المستندات بتواريخ حديثة من الأمور التي ينتهجها البرنامج من أجل التأكد من توجيه الدعم للمستفيدين الأكثر استحقاقاً، بجانب رفع كفاءة الدعم، وحذرت في وقت سابق أن عدم تحديث البيانات قد ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات التالية.