وظائف مستشفي الملك فيصل لكافة التخصصات والمؤهلات للرجال والنساء

وظائف مستشفي الملك فيصل أعلنت عن توافر وظائف شاغرة في التخصصات الصحية والإدارية والفنية ويتاح التقديم للرجال والنساء. وأيضاً للمواطن السعودي والغير سعودي وشمل التقديم علي الوظائف كافة التخصصات وقبول كافة المؤهلات. ثم سواء كانت ثانوية عامة أو دبلوم أو بكالوريوس أو الماجيستير والدكتوراه في بعض الوظائف. أن هذه الوظائف في المستشفي في العاصمة الرياض وفي مدينتي جدة والمدينة المنورة.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة في وظائف الملك فيصل

أولا الوظائف الإدارية:

ممثل توظيف أول في فرع المستشفي في العاصمة الرياض.

ثم كبير سكرتاريين في مدينة الرياض.

و سكرتير أول.

ثم سكرتير ثاني في فرع جدة.

وكاتب حمية.

كاتب وكاتب جناح.

ثم ممثل توظيف أول في الرياض.

ومدير إدارة التغيير.

ومستشار تنفيذي في فرع مستشفي فيصل في الرياض.

كبير ممثلي خدمات المرضي المراجعين.

ثم كبير ممثلي دخول المرضي.

إخصائي علاج ترفيهي في قسم الخدمات الاجتماعية في فرع المدينة المنورة.

مسئول تطوير الجودة تسجيل المواعيد في فرع المدينة المنورة.

ثانياً الوظائف الفنية:

فني اتصالات أول في فرع الرياض.

ثم فني ثاني شبكات.

وفني إقفال.

وظائف مساعد صيانة في فرع الرياض.

فني مواد معقمة للمستودعات الطبية. ثم فني أنظمة النقل بضغط الهواء في فرع الرياض.

مشغل محطة أول في فرع الرياض.

متدرب صيدلة مقيم أول في فرع جدة.

مسئول توظيف التمريض.

محلل أهلية العلاج الطبي في فرع المدينة المنورة.

مساعد مختبرات في المدينة المنورة. مساعد مكتبة في فرع الرياض.



ثالثاُ وظائف تخصصية طبية:

رئيس لقسم الأشعة السريرية في فرع الرياض.

وكبير استشاري معلومات طبية.

ثم كبير أخصائي الأشعة الصوتية.

محلل أهلية العلاج الطبيعي في فرع المدينة المنورة.

وأيضاً فني حالات طارئة في فرع المدينة المنورة.

ممرض ثالث في فرع جدة.

محلل جودة نوعية في فرع الرياض.

كيفية التقديم علي وظائف مستشفي الملك فيصل

طريقة التسجيل في وظائف مشفي الملك فيصل تتم بشكل إلكتروني وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للتوظيف. وجدير بالذكر أن عملية التقديم مستمرة حتي يوم 23 يوليو 2021.

شروط وظائف مشفي الملك فيصل بالمملكة