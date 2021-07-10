هُنا أسعار البنزين الجديدة في السعودية “ارامكو السعودية” تحديث أسعار يوليو 2021

قامت شركة أرامكو التي تعد عملاق النفط السعودي بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالوقود في السعودية لشهر يونيو، كما أن المراجعة الدولية التابعة لشركة أرامكو قامت بإظهار أسعار الوقود، و صرحت بأنها يوجد انخفاض كبير في سعر الوقود لشهر يونيو عن نظيره في شهر سبتمبر الفائت، وكان سعر بنزين 91 يقدر بسعر 2.18 ريال/ لتر وذلك بدلًا من سعر 2.08 ريال لشهر مايو، بالإضافة إلى أن بنزين 95 كان سعره 2.33 ريال/لتر وذلك بدلًا من 2.23 ريال لشهر مايو.

إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية

إن شركة أرامكو تعمل علي تحديث اسعار البنزين في السعودية والاأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة وذلك تبعًا للإجراءات الخاصة بتحديث أسعار منتجات الطاقة والمياه، كما وضحت أنه من الممكن أن يوجد ارتفاع أو انخفاض في منتجات الطاقة وذلك يكون وفقًا للتغيرات التي تحدث في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية، كما أن شركة أرامكو في عادتها تعمل على مراجعة أسعار الوقود وما يشمله في المملكة العربية السعودية شهريًا، وذلك من أجل تخفيض أثر المستهلك بالتشتت الذي يحدث في أسعار التصدير.

سعر لتر البنزين 91 في السعودية 2.08 ريال سعر لتر البنزين 95 في السعودية 2.23 ريال سعر لتر غاز البترول المسال في السعودية 0.75 ريال سعر لتر الديزل في السعودية 0.52 ريال

توضيح شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة

إن مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس صرحت بأنها هذه الزيادة كانت مفاجئة عملت على تحفيز موجة بيع لكسب الأموال، حيث أن الأسعار ارتفعت إلى الحد الأقصى في عامين ونصف، بالإضافة إلى أن ‘أوبك’ منظمة البلدان التي تصدر البترول قامت بتوجيه النظر إلى حجم الطلب وأصرت على توقعها بأن الطلب في 2021 سوف يرتفع 5.95 مليون برميل بشكل يومي بمعني 6.6٪ زيادة قبل عام، وصرحت أوبك في خطابها الشهري أنه يوجد توقع في أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يكتسب التعافي وبالتالي سوف يوجد طلب على النفط بالأخص في النصف الأخير من العام.