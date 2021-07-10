نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين في السعودية ارامكو يوليو 2021.. وهنا جدول سعر بنزين 91 وبنزين 95 في جميع المحطات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو الجاري من خلال شركة أرامكو والتي تعد هي المسؤولة عن تحديد سعر بنزين 91 وبنزي 95 في المملكة العربية السعودية، ولذا فأغلب التوقعات تصب في مصلحة إعلان اسعار البنزين في السعودية خلال الساعات المقبلة وهذا على أن يبدأ العمل بها في صباح يوم 11 يوليو داخل جميع محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، وهذا بحسب تصريحات لمسؤولين في شركة أرامكو.

اسعار البنزين في السعودية

ذكرت مصادر رسمية بالحكومة السعودية بأن اللجان الرئيسية داخل أرامكو تعقد اجتماعات في الوقت الراهن من أجل تحديد جدول الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، ومن المؤكد بأن تنتهي هذه الاجتماعات بإعلان قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يستمر العمل بها حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

ويذكر بأن شركة ارامكو كانت قد أعلنت عن أخر تحديث يخص اسعار البنزين في السعودية وكان ذلك خلال شهر يونيو الماضي، ووقتها وصل سعر بنزين 91 إلى نحو 2.08 ريال سعودي وهو الأمر الذي يتفوق بشكل واضح عما كانت عليه الأمور خلال شهر مايو على سبيل المثال.

جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية

يترقب الملايين من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي عن تسعيرة البنزين الجديدة في المملكة خلال الساعات المقبلة، حيث جرت العادة بأن تعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة خلال يوم 10 من الشهر الميلادي، على أن يبدأ العمل بها في صباح اليوم التالي.

وأشارت أغلب توقعات خبراء النقط في الرياض، إلى حدوث زيادة في اسعار البنزين في السعودية خلال شهر يوليو الجاري، وهذا بعدما شهدت أسعار البترول والنقط الخام ارتفاع ملحوظ على المستوى العالمي في الشهر الجاري.

سعر البنزين في السعودية يوليو 2021

قالت مصادر حكومية في المملكة بأن شركة أرامكو لم تعلن بعد أي تفاصيل تخص أسعار البنزين الجديدة في السعودية، ولكن على الأرحج سيكون هناك بيان رسمي خلال الساعات المقبلة من أجل توضيح الأمور أمام المواطنين والرأي العام في البلاد، وهذا بعدما تنتهي الاجتماعات الدائرة الآن بين المسؤولين في أرامكو من أجل تحديد اسعار البنزين المتوقع العمل بها خلال شهر يوليو الجاري.