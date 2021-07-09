أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية “أسعار شهر يوليو” 2021

أسعار البنزين في السعودية الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021 حيث أعلنت الشركة عن الأسعار الجديدة بعد انتهاء المراجعات الخاصة بأسعار الوقود في السعودية والتي يتم الاعتبار بها بداية من شهر يوليو حيث دائماً ما تتم المراجعة الدورية لأسعار الوقود ومشتقاته في الأسواق المحلية والعالمية وذلك بشكل شهري ومتابعة التغيرات على الأسعار في السوق المحلي وسوق التصدير.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2021

دائما ما تقوم شركة أرامكو عملاق النفط في المملكة العربية السعودية عن الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين التي تطبق خلال الشهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي وتم توزيع المنشورات بالأسعار الجديدة على محطات الوقود والمؤسسات والمنشآت العاملة بالمنتجات البترولية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر البنزين : 2.18 ريال لكل لتر وذلك لفئة 91..

سعر لتر البنزين فئة 95 2.33 ريال لكل لتر بدلاً من 2.23 ريال

سعر الديزل : 0.52 ريال لكل لتر.

سعر الكيروسين : 0.70 ريال / لتر.

سعر غاز المسال : 0.75 ريال للتر.

تطبيق أسعار البنزين الجديدة “أسعار شهر يوليو”

أسعار البنزين الجديدة حيث تقوم أرامكو بعمل تعديلات على أسعار منتجات الطاقة وذلك تبعاً للتعديلات التي تعلن عنها حكومة أسعار منتجات الطاقة والمياه حيث وقد وضحت من قبل الأسعار الخاصة بالنبزين يتم تعديلها سواء بالارتفاع أو الانخفاض تبعاً للتغيرات الخاصة في أسعار التصدير بالمملكة إلى الأسواق العالمية، وقد توقع بعض الخبراء حدوث ارتفاع في أسعار البنزين وذلك بسبب ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد الانتهاء من محادثات تجميع الدول النفطية، حيث شهد سوق النفط العالمي عدم استقرار بسبب حدوث تداعيات الفيروس المستجد بالبلاد والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وخاصة بعد أن فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماعات أوبك بلس، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بدءً من الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري حيث الإعلان عن أسعار الوقود شهرياُ بدلاً من ربع سنوي لخفض التأثير الحادث للمستعلم السعودي.