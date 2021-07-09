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عمر شويل - جدة شروط التمويل شخصي من مصرف الراجحي، يبحث العديد خلال الفترة الماضية عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي في 30 دقيقة، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي للمساعدة تكاليف تجديد المنزل أو نفقات الزواج أو دفع مصروفات تعليمية للأبناء أو غيرها من النفقات الغير متوقعة ،بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكل ما يلزمك هو نصف ساعه لتحصل عليها تمويلك الشخصي.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي في 30 دقيقة

لكل من يفكر في الحصول على تمويل شخصي يساعده على النفقات إلى جانب التعامل مع بنك ثقة هذه المعادلة الصعبة يقدمها لك بنك الراجحي، فضلا عن أنه يقدم لك أقساط التمويل إذا كنت مواطن أو مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية كل هذا خلال 30 دقيقة للحصول على تمويلك الشخصي.

سهولة الإجراءات هي أمر يهم جميع العملاء وهذا ما يسعى إليه العاملون في إدارة بنك الراجحي حيث السهولة والبساطة في الإجراءات والسرعة في الإنجاز والموافقة.

معايير الأهلية للحصول على تمويل بنك الراجحي

المعايير

يجب أن تكون جهة العمل واحدة من الجهات المعتمدة من قبل مصرف الراجحي.

لا يزيد عمر المتقدم للتمويل من الموظفين عن 60 عام، أما بالنسبة للمتقاعدين لا يزيد أعمارهم عن 70 سنة وهذا عند سداد آخر الاقساط.

دخل الموظف السعودي لا يقل عن 2000 ريال بالنسبة للمتقاعد 1900 ريال سعودي.

الحد الأدنى لدخل المقيم يجب هو خمس آلاف ريال سعودي.

الوثائق والاوراق المطلوبة للحصول على تمويل من بنك الراجحي

وفيما يخص المستندات المطلوبة لاخذ تمويل من بنك الراجحي وهي:

ينبغي تحضير شهادة تعريف بالراتب.

تحضير بطاقة هوية سارية أو الإقامة لغير السعوديين.

نموذج طلب تمويل من بنك الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الراجحي

وهناك العديد من المميزات على التمويل الشخصي من بنك الراجحي التي وضعها البنك للاستفادة من التمويل ومن أهم المزايا.