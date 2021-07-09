خطوات الاستعلام عن صلاحية كارت العمل عبر مكتب العمل السعودي, يعرف كارت العمل بأنه تصريح من المملكة العربية السعودية للعامل للمغترب الذي يعمل داخل المملكة بأنه يستطيع العمل في أي جهة عمل يرغب بها وفقاً لعدد من القيود والأحكام, وتتميز بطاقة العمل بأنها لها صلاحية أي بداية ونهاية لابد من تجديدها عند نهايتها, وفي حالة عدم تجديد العامل المغترب لبطاقة العمل بعد نهايتها سوف يتم توقيع غرامة تأخير عليه, ويوجد بعض الإجراءات المتبعة للاستعلام علي صلاحية تجديدها, وهناك أيضاً رسوم لتجديد الكارت لابد من معرفة كل ذلك.

خطوات الاستعلام عن صلاحية كارت العمل من خلال رقم الإقامة

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن صلاحية كارت العمل الخاص بك من خلال رقم الإقامة الذي بحوزتك.

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختيار خدمات الوزارة.

الضغط علي خدمة رخص العمل.

ثم اختيار الاستعلام عن رخصة العمل.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة علي الموقع, مثل إدخال رقم الإقامة ورقم السداد وكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

يتم الضغط علي أيقونة بحث.

بعد الضغط علي أيقونة بحث, سوق يقوم الموقع بإظهار لك جميع المعلومات الخاصة بكارت العمل من حيث صلاحية العمل وتاريخ انتهاء الكارت.

رسوم تجديد كارت العمل من خلال مكتب العمل

حدد مكتب العمل السعودي رسوم للعامل لتجديد كارت العمل في المملكة العربية السعودية, حيث بلغت رسوم تجديد كارت العمل الخاص بالعامل كالآتي.