نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هوندا 2021 تقسيط | طريقة تقسيط سيارات هوندا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العديد من البنوك العملاقة في المملكة العربية السعودية ، وتوفر سيارات هوندا الوصول إلى جميع الموديلات حيث يوجد عروض هوندا 2021 تقسيط ،وهذه العروض تُتاح للمواطنيين الراغبين في شراء سيارات جيدة الصنع ولكن لا يمتلكون سعر الشراء بالكاش.

شروط تقسيط السيارات من بنك الراجحي

يضع مصرف الراجحي شروطًا ميسرة للعميل للحصول على سيارة من عروض هوندا 2021 بالتقسيط ، وفي حال كان العميل موظفًا فالشروط كالتالي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في الشهر الماضي لسداد التمويل. أن لا يقل راتب الموظف بالقطاع الحكومي عن 2000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الخاص ولا يقل عن 3200 ريال سعودي. يجب أن تتم الموافقة على عمل العميل من قبل إدارة مصرف الراجحي. يشترط أن يكون العميل موظفاً في مكان عمله لمدة لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي و 6 أشهر لا تقل عن 6 أشهر إذا كان عاملاً في القطاع الخاص.

كما يمكنك معرفة كيفية تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم 2021.

طريقة تقسيط سيارات هوندا من الراجحي

هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لشراء سيارة من خلال عروض هوندا 2021 بالتقسيط من مصرف الراجحي ، وهي كالتالي:

تواصل العميل مع مصرف الراجحي عبر الموقع الرسمي أو أو عن طريق الاتصال برقم خدمة عملاء البنك 920004550.

ثم يتقدم بطلب لشراء سيارة بالتقسيط ويقدم المستندات المطلوبة.

يقدم قائمة أسعار السيارات في المعارض المعتمدة على أقساط.

يقوم العميل بالاتفاق مع البنك على فترات التقسيط وقيمة القسط الشهري المناسبة.

عروض هوندا تقسيط أكورد والبنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الوطني السعودي خدمات مميزة للعملاء من أهمها عروض هوندا 2021 بالتقسيط ، ويتم تنفيذ ما يلي في حال تحويل راتب العميل إلى البنك الأهلي:

قيمة القسط الشهري للاتفاق 1499 ريال سعودي.

يدفع العميل الدفعة الأولى وهي 8.65٪ من سعر السيارة ويوجد عروض بمقدم 0٪.

آخر قسط على السيارة 40٪ من اجمالي سعر السيارة.

لا توجد رسوم ادارية حيث انها 0٪ من قيمة مبلغ التمويل.

تبلغ نسبة الفائدة السنوية عند شراء سيارة بالتقسيط 10.55٪.

معارض تقسيط السيارات بدون بنك

يمكن شراء السيارات المستعملة بتسهيلات من معارض السيارات في المملكة العربية السعودية وبتمويل من البنوك المشاركة المعتمدة من هذه المعارض ومن بين أبرز ماركات السيارات المستعملة المعروضة في السوق السعودي.