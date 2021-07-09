نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان الراجحي الجديد الشروط وطريقة الحصول على التمويل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان الراجحي الجديد واحد من أهم وأبرز التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي لكافة مواطني المملكة العربية السعودية أوالمقيمين بها الذين قد تتوافر بهم الشروط المطلوبة، وهو عبارة عن قرض شخصي يعمل على حل كافة المشكلات المادية التي يواجهها مواطني المملكة، كما يشجع العديد من المواطنين على إنشاء العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تؤدي بدورها في تعزيز اقتصاد البلاد، مما جعل الكثير من مواطني المملكة يتساءلون عن طريقة الحصول على التمويل، وتسهيلاً عليهم سنقوم بعرض شروط وطريقة الحصول على تمويل إمكان الراجحي بسهولة ويسر.

شروط تمويل إمكان الراجحي

اشترط مصرف الراجحي على المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على تمويل إمكان الراجحي أن تتوافر بهم بعض الشروط الهامة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المواطن عن 20 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا.

في حالة إذا كان المواطن المتقدم بطلب للحصول على قرض إمكان من المتقاعدين فلا يزيد عمره عن 70 سنة.

أما بالنسبة للمواطن المتقاعدين من العسكريين فيعتمد عمر التقاعد على الرتبة العسكرية.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أو من المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة حصول المتقدم على سجل ائتماني خاص به.

يحب أن يكون للمستفيد حسابًا خاص به في بنك الراجحي ولابد من أن يكون نشط.

في حالة التعامل مع بنك آخر غير الراجحي فلابد من إحضار كشف حساب مصرفي يوضح آخر ثلاثة رواتب مودعة للمصرف الآخر.

ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن عن 2000 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمواطنين المتقاعدين فلا يجب أن يقل الحد الأدنى للراتب عن 1900 ريال سعودي.

ليس من الضروري إحضار كفيل أو ضامن عند الحصول على القرض.

عند الانتهاء من الإطلاع على الشروط والأحكام السابقة فبإمكان المواطن تجهيز الأوراق المطلوبة والتقدم بطلب للحصول على القرض بسهولة ويسر.

طريقة الحصول على تمويل إمكان

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في إنشاء مشروع أو الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية عن طريقة التسجيل والحصول على قرض الراجحي، لذلك قام مصرف الراجحي بتوفير طريقتين تُمكن المواطنين من الحصول على التمويل بسهولة، هما:

الاتصال على الرقم الموحد لشركة إمكان وهو: 920011038.

أو من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بإمكان والطلب من خلاله.

رقم شركة امكان الراجحي

قامت شركة امكان مؤخراً بتوفير رقم هاتف موحد ومجاني لكافة مواطني المملكة العربية السعودية ليتمكنوا من طلب التمويل والحصول على الاستفسارات والاستعلامات من خلاله، وهو: 920011038.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات التي تخص شروط وطريقة الحصول على تمويل إمكان الراجحي، كما تعرفنا على الرقم الموحد للشركة.