لرؤية التعاونية تشارك بمعرض الزراعة للفاكهة المحلية الموسمية

دوت الخليج – رباب عبدالمحسن

شاركت جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي في المعرض التسويقي للفاكهة المحلية الموسمية الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار ( هذا موسمها ) في مقر الوزارة يوم امس الخميس بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي .

وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة جربها في موسمها والتي تعني بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي .

الجدير بالذكر أن جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي بالمنطقة الشرقية قد تم تأسيسها قبل عدة أشهر وتهدف لتسويق منتج محلي ذو جودة عالية وبفائدة مشتركة على المزارع والمستهلك معاً .