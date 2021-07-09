لرؤية التعاونية تشارك بمعرض الزراعة للفاكهة المحلية الموسمية

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دوت الخليج – رباب عبدالمحسن
شاركت جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي في المعرض التسويقي للفاكهة المحلية الموسمية الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار ( هذا موسمها ) في مقر الوزارة يوم امس الخميس بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي .
وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة جربها في موسمها والتي تعني بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي .
الجدير بالذكر أن جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي بالمنطقة الشرقية قد تم تأسيسها قبل عدة أشهر وتهدف لتسويق منتج محلي ذو جودة عالية وبفائدة مشتركة على المزارع والمستهلك معاً .
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