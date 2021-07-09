مزايا بطاقات بنك الراجحي الائتمانية وأمور هامة يجب معرفتها

مزايا بطاقات بنك الراجحي الائتمانية، يوفر بنك الراجحي تشكيلة مختلفة ومتنوعة من البطاقات الائتمانية، والتي صممت بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل تام، وذلك بالإضافة إلى توفير المرونة العالية والقبول الواسع حول عرض البطاقات، حيث يتمتع عرض البطاقات بالعديد من المزايا

مزايا عرض البطاقات الائتمانية من بنك الراجحي

تتميز بطاقة مصرف الراجحي بإمكانية استخدامها قبل استلامها عن طريق إضافتها إلى محفظة Apple Pay.

تتيح للعملاء إمكانية الانضمام إلى برنامج مكافأة من أجل كسب النقاط على جميع المشتريات.

كما تتيح للعميل فرصة تقسيط المشتريات بسعر النقد بدون أي هامش ربح، حيث يعد هامش الربح بنسبة 0% من خلال برنامج تساهيل، هذه الميزة متاحة للبطاقات الائتمانية فقط.

تتمتع عرض البطاقات من بنك الراجحي بالعديد من الخيارات المرنة لسداد مستحقات البطاقة.

توافر العديد من العروض والخصومات المتجددة وبشكل حصري لدي شبكة واسعة من المتاجر.

كيفية طلب البطاقات من بنك الراجحي

يمكن طلب البطاقات من خلال تطبيق الراجحي موبايل، من خلال تحميل التطبيق وطلب البطاقة الائتمانية، أو من خلال قنوات المصرف البيعية، حيث متاح طلب البطاقات الأئتمانية في جميع الفروع بنك الراجحي البيعية.

معلومات هامة يجب معرفتها قبل اختيارك بطاقة الائتمان من بنك الراجحي