نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقات بنك الراجحي الائتمانية وأمور هامة يجب معرفتها في المقال التالي
مزايا بطاقات بنك الراجحي الائتمانية، يوفر بنك الراجحي تشكيلة مختلفة ومتنوعة من البطاقات الائتمانية، والتي صممت بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل تام، وذلك بالإضافة إلى توفير المرونة العالية والقبول الواسع حول عرض البطاقات، حيث يتمتع عرض البطاقات بالعديد من المزايا
مزايا عرض البطاقات الائتمانية من بنك الراجحي
- تتميز بطاقة مصرف الراجحي بإمكانية استخدامها قبل استلامها عن طريق إضافتها إلى محفظة Apple Pay.
- تتيح للعملاء إمكانية الانضمام إلى برنامج مكافأة من أجل كسب النقاط على جميع المشتريات.
- كما تتيح للعميل فرصة تقسيط المشتريات بسعر النقد بدون أي هامش ربح، حيث يعد هامش الربح بنسبة 0% من خلال برنامج تساهيل، هذه الميزة متاحة للبطاقات الائتمانية فقط.
- تتمتع عرض البطاقات من بنك الراجحي بالعديد من الخيارات المرنة لسداد مستحقات البطاقة.
- توافر العديد من العروض والخصومات المتجددة وبشكل حصري لدي شبكة واسعة من المتاجر.
كيفية طلب البطاقات من بنك الراجحي
يمكن طلب البطاقات من خلال تطبيق الراجحي موبايل، من خلال تحميل التطبيق وطلب البطاقة الائتمانية، أو من خلال قنوات المصرف البيعية، حيث متاح طلب البطاقات الأئتمانية في جميع الفروع بنك الراجحي البيعية.
معلومات هامة يجب معرفتها قبل اختيارك بطاقة الائتمان من بنك الراجحي
- الغرض من البطاقة: يجب استخدام بطاقات بنك الراجحي بحكمة، حيث ذكر البنك أن عدد كبير من الأشخاص يسيئ استخدام بطاقة الائتمان تأثرا باعتقادهم (لن أدفع فورا)، مما يجعل الديون تتراكم عليهم حيث ينتهي بهم المطاف للعيش بمستوى يفوق مداخيلهم، لذلك ينصح باستخدام البطاقات بحكمة. يوفر البنك مجموعة واسعة من البطاقات، فيجي عليك أن تتيقن من السبب الرئيسي وراء حاجتك للبطاقة، واختيار البطاقة التي احتياجاتك.
- هامش الربح والدفع: يجب معرفة هامش ربح المصرف من بطاقتك. تسمح التمويلات التقليدية بفرض هامش ربحي على عكس التمويلات الإسلامية، يصل متوسط النسب المئوية لتلك البطاقات ما بين 15 إلى 24 % في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتمتع بطاقات الائتمان الإسلامية بمعدل ربح ثابت يفصح عنه مقدما، وكمثال على ذلك تتمتع بطاقة الراجحي البلاتينية الجديد بمرونة سداد منخفضة تصل إلى 5% من مستحقات كشف البطاقة الشهرية الخاصة بك، كما تتمتع أيضا بإمكانية دفع المستحقات المتبقية في الأشهر التالية بأقل هامش ربحي يصل إلى 1% على التمويل 1% شهريا.
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