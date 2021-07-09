نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل عربات البيع المتنقلة من بنك التنمية للمواطنين في المملكة في المقال التالي
رابط تمويل عربات البيع المتنقلة من بنك التنمية للمواطنين، أن بنك التنمية يقدم هذا التمويل لامتلاك عربات متنقلة في المملكة، وتستخدم هذه العربات المتنقلة في الخدمات والأنشطة التجارية بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا التمويل يشجع المواطنين علي العمل في المملكة، وذلك لان هذا التمويل يخلق فرص عمل للشباب في المملكة العربية السعودية، فهناك العديد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا التمويل، ولذلك يدخل العديد منهم للاستعلام والاستفسار عن كيفية الحصول علي التمويل، ولذلك نطلب من المتابعين الدخول علي موقعنا ثقفني والاطلاع علي كافة التفاصيل، كما أن بنك التنمية يقدم تمويل ميسر للسيارات للمواطنين.
شروط الحصول علي التمويل
إن هذا التمويل يعتبر من التمويلات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا التمويل يساعد المواطن في خلق فرص عمل للشباب في المملكة، حيث أن هذا تمويل يساعد في أمتلاك مركبات تستخدم في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمملكة في أي مكان، وأيضا تستخدم في الأنشطة التجارية أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، لذلك أوضح بنك التنمية أن هناك للحصول علي التمويل سواء شروط عامة أو خاصة بالمنتجات، وتلك الشروط تكون كالتالي:
- يكون المستفيد سعودي أو سعودية، كما يكون عمره 21 ولا يقل عن ذلك ولا يزيد عن 55 عام.
- يجب أن يمتلك سجل مالي وائتماني ليستطيع أخذ هذا التمويل.
- ألا يوجد لديه تعثر مالي وإن وجد لا يزيد قيمته عن 15 ألف ريال سعودي.
- يمتلك ضمانات يقدمها للبنك لسداد التمويل.
- لابد من أن يكون نشاط التمويل في المملكة، وقيمة التمويل لا يزيد سقف التمويل عن 250 ألف ريال سعودي.
- يجب أن يكون لديه مؤهل دراسي ولا يقل عن ثانوية عامة، ولكن وضع البنك شرط أن يكون قام باجتياز دورة تدريبيه لدي أحد الشركات المعتمدة.
رابط تمويل عربات البيع المتنقلة
ذكر بنك التنمية خطوات الحصول علي التمويل في المملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات تكون كالتالي:
- يدخل المواطن علي رابط تمويل عربات البيع المتنقلة.
- يقدم طلب للحصول علي التمويل.
- يقوم البنك بالتأكد من أنطباق كافة الشروط.
- ثم يحدد مقابلة شخصية لابد من اجتيازها، يقوم البنك بعدها بعمل فحص ائتماني.
- بعد التأكد من صحة كافة الخطوات يقوم بتوقيع العقد مع البنك.
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