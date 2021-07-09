نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذه الأيام الآلاف من عمليات البحث يشهدها موقع جوجل عن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية، وذلك مع اقتراب بدء شهر ذي الحجة وحلول الأيام المباركة، ويقوم بالبحث المواطنون السعوديون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية بكثرة هذه الأيام عن موعد عيد الأضحى المبارك و ومعرفة توقيت أداء صلاة العيد، بعد ان قد تم منعها العام الماضي وجاء ذلك وقتها للحد من انتشار عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كيفية معرفة توقيت وميعاد عيد الأضحى

فمن الطبيعي والمطلق ، انه يجب ان تلتزم كل دولة عربية وإسلامية برؤية القمر الجديد في سماء دولتها لتكون ولادة الهلال إعلاناً بذلك عن بداية الشهر الهجري، لكن هنا الأمر يختلف عندما يتعلق بشهر ذي الحجة، كما انه تعد ولادة هلال شهر ذي الحجة الهجري بالتحديد موعداً لبدء صوم الأيام التسع المباركة و التي تنتهي بوقفة عرفات، ويتبعها في اليوم التالي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2021 في السعودية ووقفة عرفات

ومن جانبة قد أعلن المركز الفلكي السعودي بدء العد التنازلي للاحتفال كافة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، موضحا أن سيكون أول أيام العيد فلكياً الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجرياً، الموافق 20 يوليو 2021، ولكن ؛ في يد المحكمة العليا السعودية التحديد النهائي لموعد بدء شهر ذي الحجة ويوم وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك ، ما يعني ذلك أن جميع الدول العربية والإسلامية سوف تنتظر إعلانها الرسمي وذلك بنهاية الشهر الهجري الجاري.

لكن بناء على ما تم حسابته بالحسابات الفلكية الدقيقة، فإن موعد السبت الموافق 10 يوليو هو اليوم المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجرياً، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وبالتالي فإن وقفة عرفات سوف تكون في المملكة العربية السعودية، وبذلك تكون التبعية في كل البلدان العربية والإسلامية، يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء 20 يوليو .

توقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في السعودية

فأنه يحدد موعد لقيام صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة (اي ثلث ساعة) ويمتد بذلك إلى زوال الشمس، أي قبل الظهر، ووفقا لبعض آراء فقهاء الدين الإسلامي، فإنه “يجوز لمن أضاع صلاة العيد لأي سبب أن يصليها قضاء”.

كورونا ليس عائقا في صلاة عيد الأضحى 2021

صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة فقد اجازت المملكة العربية السعودية أداء المسلمين ، شرط أن يقوم المصلين باتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المملكة العربية السعودية لضمان الوقايه من وباء”كوفد-19″.

أما بالنسبة لتوقيت صلاة عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية فإنه تختلف توقيتات صلاة العيد من محافظة إلى أخرى داخل المملكة، وإن كان الفرق ليس بالكثير فأنه يتراوح ما بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، وذلك على النحو التالي: