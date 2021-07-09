أسعار البنزين في السعودية شهر يوليو 2021 والتطبيق يبدأ الأحد المقبل

أسعار البنزين في السعودية، مع اقتراب الموعد الشهري المحدد من طرف شركة أرامكو العالمية للإعلان عن سعر لتر البنزين والديزل والكيروسين في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، تتزايد عمليات البحث من بداية اليوم التاسع من الشهر من أجل معرفة هذه الأسعار التي يتم إعلانها في العاشر من كل شهر، ومن المعروف أن هذه الخطوة التي قامت بها شركة أرامكو كانت إيجابية على المواطنين في المملكة نظرا للتغيرات التي تشهدها أسعار الوقود يوميا في العالم، وسنعرض لكم متابعينا الأعزاء جديد هذه الأسعار الخاصة بشهر يوليو في هذا المقال المفصل حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة جدا بالنسبة للملايين من المواطنين والمقيمين في السعودية وستكون عمليات البحث بعشرات الآلاف يوميا إبتداء من يوم غد الذي يعتبر الموعد الرسمي المحدد من طرف الشركة حيث أن الأسعار ستتغير فيه.

أسعار البنزين في السعودية

يعتبر البنزين من أكثر المحروقات أهمية واستهلاكا في العالم بأكمله وخصوصا في المملكة العربية السعودية نظرا لأن جل السيارات تعمل بهذه النوعية من الوقود بنوعيها بنزين 91 و 95، وبسبب تأثر الأسعار بالتذبذبات في أسعار الوقود عالميا قامت شركة أرامكو السعودية التي تعتبر الشركة الأكبر في مجال النفط والطاقة بإعلان عن بدء تطبيق برنامج جديد من شأنه أن يخفض إنعكاسات أسعار البترول العالمية على المواطن السعودي، فصارت تعلن في كل شهر عن أسعار البنزين في السعودية يوم العاشر من الشهر ويتم تطبيق الأسعار المعلنة من طرفة أرامكو في الحادي عشر، كما أن جميع المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود بالأسعار المعلن عنها يتم فرض عقوبات عليها سواء كانت تبيع بأعلى أو أقل فإن ذلك لا يشفع لها أبدا، وتعتبر أرامكو الآن واحدة من أكبر الشركات العالمية في إنتاج وتصدير النفط في العالم وتعتبر الشركة الأعلى قيمة سوقية من بين جميع الشركات الكبرى في العالم

أسعار البنزين في السعودية

ما زالت الأسعار الآن على ما هي عليه فلم يتم تغيير أي شيء ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الأسعار غدا العاشر من الشهر الجاري، وهذه أسعار الوقود شهر يونيو والتي مازال معمولا بها حاليا:

سعر اللتر من البنزين ٩١: ٢.٠٨ ريال سعودي.

سعر اللتر من البنزين ٩٥: ٢.٢٣ ريال سعودي.

سعر اللتر من الديزل: ٠.٥٢ ريال سعودي.

سعر اللتر من الكيروسين: ٠.٧٠ ريال سعودي.

سعر البنزين شهر يوليو

سنقوم أعزائنا الكرام بتحديث المعلومات فور إعلان شركة أرامكو والذي سيكون في الأربع والعشرين ساعة القادمة، وسنعرض لكم الأسعار الجديدة والتي من المتوقع أن تشهد إنخفاضا ولو خفيفا جدا في سعر لتر البنزين في المملكة العربية السعودية نظرا لانخفاض النفض عالميا.