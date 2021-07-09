الحصول علي تمويل عربات بيع منتقلة الميسر للمواطنين بالمملكة

الحصول علي تمويل عربات بيع متنقلة بنك التنمية، يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من التمويلات الميسرة للمواطنين، فإن بنك التنمية يسعى دائما لتحقيق الدعم للمواطنين من خلال تمويلات ميسرة، حيث أن هذه التمويلات الميسرة تساعد في تخفيف أعباء المواطنين، لذلك نجد العديد من المواطنين يبحثون عن التمويلات الجديدة لبنك التنمية، فسوف نقدم من خلال موقع ثقفني بعض هذه التمويلات الجديدة الميسرة، لذلك يجب علي المواطنين متابعة موقعنا للاستفادة بكل ما هو جديد عن بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي تمويل عربات البيع المتنقلة

يعلن بنك التنمية عن تقديمه لتمويل ميسر يدعم الشباب بالمملكة للحصول علي فرصة عمل، فإن بنك التنمية يقدم تمويل العربات المتنقلة للبيع للحصول علي فرض عمل للشباب، كما أن بنك التنمية يتيح تمويل السيارات الميسر لدعم المواطنين بالمملكة،فإن شروط هذا التمويل الميسر الجديد تكون كالتالي:

أولا: الشروط العامة للتمويل تكون كالتالي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأيضا عمر المواطن يكون 21 ليس أقل ولا أزيد عن 55 سنة.

نشاطه الخاص بالتمويل يكون بالمملكة العربية السعودية، ولديه ضمانات للتمويل.

يكون له وضع مالي وائتماني يجعله يأخذ التمويل.

يفضل ألا يكون لديه تعثر مالي بالسجل، وإذا كان لديه لا يجب أن يزيد قيمته عن 15 ألف ريال سعودي، وفترة سداده عن ثلاث شهور.

ثانيا شروط فنية للمنتجات كالأتي:

قيمة التمويل لا تتجاوز 250 ألف ريال سعودي.

يكون المشروع المقدم ناجح جدا.

يتطلب مؤهل دراسي لا يقل عن ثانوية عامة ولكن بشرط اجتياز دورة تدريبية بأحد الجهات.

إجراءات رحلة العميل للتمويل

إجراءات الحصول علي هذا التمويل تكون كالتالي:

الدخول علي رابط التمويل الإلكتروني.

يقوم بالتأكد من تحقق الشروط العامة بالمتقدم.

التحقق من كافة شروط المنتجات للتمويل.

إجراء مقابلة شخصية للمستفيد من التمويل.

يقوم البنك بإجراء فحص ائتماني علي المواطن المستفيد للمتقدم لأخذ التمويل.

عند التأكد من نتيجة الفحص واجتياز المقابلات يتم توقيع العقد مع البنك.

كما أن هناك مستندات يتطلب تقديمه للتمكن من أخذ هذا التمويل من البنك، كما أن ذكر بنك التنمية أن لكل مرحلة من مراحل التقديم لها مستندات خاصة بها.