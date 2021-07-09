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عمر شويل - جدة أسعار البنزين بالسعودية لشهر يوليو 2021 ، يترقب المواطنون السعوديون موعد إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021، ومن المنتظر أن تعلن شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أنه من المتعارف عليه أن شركة أرامكو السعودية تقوم بمراجعة أسعار البنزين شهريًا والإعلان عنها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تعديل أسعار البنزين وفقًا لأسعار منتجات الطاقة والمياه التي تتغير إرتفاعًا وإنخفاضًا بحسب سعر التصدير من المملكة السعودية إلي الأسواق العالمية.

أسعار البنزين بالسعودية لشهر يوليو 2021

تعتبر شركة أرامكو هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تحديد سعر البنزين ومنتجات الوقود بصفة عامة مثل السولار والبنزين، هذا وتقوم الشركة بالتحديثات المستمرة لأسعار البترول والإعلان عنها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتوقع الكثير من الخبراء عدم وجود إختلاف كبير في أسعار البنزين لشهر يوليو عن شهر يونيو الماضي 2021، ويرجع هذا التوقع إلي ثبات سعر المواد البترولية لشهر يوليو 2021.

أسعار منتجات الوقود لشهر يونيو 2021 طبقًا لتقرير شركة أرامكو السعودية

بنزين 95 سعر اللتر 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي.

بنزين 91 سعر اللتر 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

أسعار منتجات الوقود لشهر مايو 2021 طبقًا لتقرير شركة أرامكو السعودية

بنزين 95 سعر اللتر 2.23 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي.

بنزين 91 سعر اللتر 2.08 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

وقد نجحت شركة أرامكو بشكل كبير في تنمية وتطوير محطات الخدمة التابعة لها، وقد زادت من فرص وصولها لجميع عملاء البيع بالتجزئة داخل السعودية، وقد قامت شركة أرامكو بعمل مشروع مشترك مع شركة توتال بهدف تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة، وتعمل شركة أرامكو جاهدة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك بتوفير منتجات الوقود بالتجزئة لجميع العملاء وهى المنتجات الأكثر مبيعـًا مثل البنزين والكيروسين.

هذا وتقوم شركة أرامكو بتوفير المتطلبات اليومية من الوقود للمواطنين، مثل وقود 91، 95 لجميع السيارات، و كذلك وقود الديزل اللازم للشاحنات والمركبات الأخرى.