نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021 يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسري على الشركات والمؤسسات الخاصة في المملكة وذلك لحرص الوزارة على التأكد من حصول جميع الموظفين على إجازات آدمية تساعد على زيادة الإنتاج ورضى الموظفين عن عملهم، وفيما يلي سنعرف موعد العيد ومدة الإجازة.

موعد عيد الأضحى

يتم تحديد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية القمر ومعرفة موعد بدأ الشهر القمري من مكان عالي على سنة الرسول صلي الله عليه وسلم.

تتنبأ التوقعات الفلكية كل عام بموعد العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى بشكل شبه دقيق.

وقد توقعت المراصد الفلكية أن يحل هذا العام عيد الأضحى بتاريخ 10 من ذي الحجة 1442 الموافق ليوم 20 يوليو 2021 في يوم الثلاثاء.

ويستمر العيد بالطبع لمدة أربعة أيام حتى يوم 13 من ذي الحجة الموافق ليوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ويأتي يوم عرفة بالطبع في يوم الإثنين الموافق ليوم 9 من ذي الحجة 19 يوليو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

تقوم السطات السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد أغلب الإجازات الرسمية التي تسري على القطاع العام ومنه إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد وسوف تعلن السلطات السعودية عن إجازة عيد الأضحى للقطاع العام ومن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة ستة أيام كالتالي:

بداية إجازة العيد: يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 19 يوليو.

نهاية الإجازة: يوم 15من ذي الحجة الموافق 25 يوليو.

وقامت سامبا بتحديد إجازة قطاع السوق المالية على أن تكون إجازة البنوك بداية من بعد جلسة عمل يوم الخميس الموافق 15 يوليو وتستمر لمدة 9 أيام حتى يوم 25 يوليو بعد عيد الأضحى المبارك.

أما عن إجازة القطاع الخاص فإنه يتم تحديدها من خلال كل مؤسسة على حدة ولكن من المتوقع أن تكون الإجازة لمدة تتراوح بين أربعة أيام إلى ستة أيام.

تحدد بعض الشركات الكبرى إجازتها من خلال الشركة الأم ويسري ذلك على جميع الفروع.

بالنسبة لبنوك القطاع الخاص فإن إجازتهم مرتبط بسامبا لأنها تحمل مسئولية تنظيم المعاملات المالية كاملة في المملكة.

وبهذا نكن قد تعرفنا على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021 في السعودية للسعوديين والمقيمين بالتفصيل.