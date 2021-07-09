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عمر شويل - جدة حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 44 حيث اعلن برنامج حساب المواطن منذ يومين عبر حسابة الرسمي علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن انه تبقي 4 أيام علي إيداع الدفعة 44 لشهر يوليو 2021 ويبحث كل مستفيد من البرنامج كل أول شهر ميلادي عن موعد إصدار الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلي دعم المواطن السعودي محدود ومتوسطي الدخل بمبالغ مالية علي شكل راتب شهري يصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي لسد احتياجاتهم المعيشية والمادية للعيش حياة كريمة وهانئة ولمواجهة تضخم أسعار السلع الغذائية التي يرتفع سعرها يوم بعد يوم.

حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 44

يحرص المسؤولين دائما عن أعلان موعد إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن كل شهر للرد علي تسائل المواطنين عن موعد إصدار الدفعة للشهر الحالي حيث تحرص الحكومة السعودية علي رفع مستوي المعيشة للمواطن السعودي محدودي الدخل وتسعي دائما لتلبية كافة احتياجاتهم ودعمهم المالي والمعنوي والتيسير عليهم لمواجهة تحديات الحياة.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

هذا وقد اعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن أيقاف تلقي طلبات التسجيل بالنسبة للدفعات الجديدة للدعم المالي المقدم منه بعد إصدار الدفعة التاسعة والعشرين حيث اعلن في منشور رسمي عن ضوابط الدعم المالي الجديد للفرد المستقل والأسر كما وضع المسؤولين سقف اعلي للاستحقاق المادي حيث بلغ عدد المواطنين السعوديين محدودي الدخل المستفيدين من الدعم المالي إلى 12.7 مليون مواطن سعودي.

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 44

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 44 لمعرفة موعد نزول الدفعة الجديدة وقيمة الدعم المالي المقدم إليك هذا الشهر ويقدم الموقع أيضا خدمة الشكاوى والمقترحات أن وجد أي مشكلة في عملية صرف الراتب الشهري يتم توجيهك إلي قسم الشكاوى لتقديم شكوتك وحلاها في اسرع وقت ممكن كما يتابع البعض ممن يريدون التقدم للاستفادة من الدعم المالي المقدم موعد بدا فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن.

بلغ قيمة التعويضات التي تم دفعها للدفعة 43 السابقة بأثر رجعي حوالي 39 مليون ريال سعودي وبذلك يكون أجمالي قيمة التعويضات التي تم دفعها منذ أنشاء البرنامج إلي الآن 97.7 مليار ريال سعودي خصص منها حوالي 773 مليون ريال سعودي تم دفعها كتعويض للدفعات السابقة.