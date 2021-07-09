نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة الجديدة لحساب المواطن للمواطنين المستفيدين من الدعم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة الجديدة لحساب المواطن للمستفيدين من الدعم بالمملكة، إن حساب المواطن يعتبر من أهم برامج الدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فهناك العديد من المواطنين المستفيدين ينتظرون صرف دعم الدفعة الجديدة، حيث أن هناك ساعات قليلة علي إيداع مبالغ دفعة هذا الشهر في حساب المستفيدين، كما أن المواطنين يدخلون للاستعلام عن نتائج الأهلية قبل صرف أي دفعة، فإن إثبات الأهلية أمر هام للتمكن من إيداع وصرف أي دفعة للمستفيدين، إن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يقوم بتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة بالمملكة.

موعد إيداع الدفعة الجديدة لحساب المواطن

إن جميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن ينتظروا إيداع الدفعة، حيث أن هناك موعد محدد لإيداع أي دفعة فذلك يتم وفقا لجدول زمني موضوع، وذلك الموعد المقرر لصرف مبالغ الدفعات في كل شهر يكون اليوم العاشر من الشهر، وهذا الموعد ممكن أن يتم تأخيره أو تقديمه يوم إذا تزامن مع يوم عضلة أو أجازة رسمية، فإن موعد الصرف والإيداع لهذا الشهر سوف يكون اليوم الحادي عشر من هذا الشهر الجاري، وذلك لان اليوم العاشر تزامن مع يوم عطلة لذلك تم تأخير الإيداع يوم، كما أن المواطنين حاليا يستعلموا عن الأهلية من خلال رابط الاستعلام عن الأهلية للدفعة، فإن وزارة الموارد البشرية تسعي دائما لراحة المواطنين بالمملكة.

شروط الأهلية الاستحقاق لدفعة المستفيدين

ذكر حساب المواطن شروط أهلية استحقاق أي مبلغ من مبالغ الدعم، حيث أن قبل أي إيداع يتم صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، كما أوضح كيفية الدخول للاستعلام عن الأهلية، فأن كل مواطن بعد قيام بالتأكد إذا كان مؤهل أم لا يوم باستخدام الحاسبة التقديرية، فأن تلك الحسبة تقوم بإعطاء قيمة تقديرية للمبلغ المستحق إيداعه وصرفه، فأن الشروط تكون كالتالي:

لابد من أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن تكون بيانات المستفيد المذكورة متطبقة مع بياناته المسجلة لدي الجهات الحكومية بالمملكة.

أن يكون المستفيد مقيم داخل حدود المملكة وليس خارجها.

كما أن حساب المواطن يتيح خدمة تقديم اعتراض علي أهليته، بحيث يكون هذا الاعتراض خلال 90 يوم من صدور نتيجة الأهلية.