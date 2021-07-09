نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يوم إجازة عيد الأضحى للحكوميين ولموظفي القطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ المواطنون السعوديون في البحث عن كم يوم إجازة عيد الأضحى ومتى تبدأ الإجازة ومتى تنتهي في السعودية، هذا وقد نص قانون الخدمة المدنية السعودي على وجود إجازات للموظفين في جميع القطاعات سواء كانت العامة أو الخاصة أو شبه الحكومية أو القطاع العسكري، حيث يتم تطبيق إجازة عيد الأضحى المبارك قبل عدة أيام أو بيوم واحد وتنتهي بعد نهاية العيد مباشرة.

كم يوم إجازة عيد الأضحى في السعودية بحسب التوقعات

هذا وسيحصل الموظفون علي نحو ستة أيام كإجازة رسمية بمناسبة قدوم عيد الأضحى في السعودية حيث من المتوقع أن تبدأ في يوم وقفة عرفة في التاسع عشر من شهر يونيو 2021، كما ستستمر الإجازة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأخيرا الجمعة، بحيث تم اعتماد هذه الحسبة فلكيا، على أن تكون الإجازة ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام بحد أقصى، يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن تحديد مدة عطلة عيد الأضحى للموظفين في القطاع العام وإلى الآن لم تعلن عن الموعد الرسمي لبدء العطلة وانتهائها.

موعد إجازة القطاع الخاص في السعودية بمناسبة عيد الأضحى

تختلف مواعيد الإجازة في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى ومن مؤسسة أو منشأه إلى أخرى، حيث يتم اعتماد الإجازات من قبل المشرفين على هذه الشركات والمنشآت، على أن تكون الإجازة مشابهة إلى حد كبير للقطاع العام ومن الممكن أن تكون أنقص بيوم أو يومين عن عطلة الموظفين في القطاع الحكومي.

متى عيد الأضحى في السعودية بحسب التقديرات الفلكية

توقع الخبير الفلكي خالد الزعاق في السعودية موعد عيد الأضحى ومواعيد وقفة عرفة بالإضافة إلى توقعه توقيت غرة شهر ذي الحجة، حيث توقع أن يكون أول يوم من العيد يوم الثلاثاء المصادف لتاريخ 20 يوليو 2021 مـ ، على أن يصادف موعد وقفة عرفة يوم الاثنين في التاسع عشر من يونيو 2021 مـ ، وفيما يخص غرة ذي الحجة فإنها ستصادف يوم الأحد القادم وبالتحديد يوم الحادي عشر من يوليو 2021 مـ .