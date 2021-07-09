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عمر شويل - جدة الحد الأدنى للأجور في السعودية 1443 وموعد رفع الأجور وموعد اعتماد الحد الأدنى ، يتساءل الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية عن الحد الأقل للأجور في السعودية. يعتبر الحد الأدنى للأجور من الأمور التي تنظم العمل وتحمي حقوق العمال وأصحاب العمل. لهذا السبب ، تفرض الحكومات على أصحاب العمل ، سواء في القطاع الخاص أو العام في سوق العمل في السعودية.
من خلالها يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ من النقود كحد أدنى للأجور
لا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل حسب الاتفاق المبرم بين العامل وصاحب العمل
الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية
4،000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل السعودي. وهذا ما تم تحديده في برنامج طاقات حيث بدأ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً برفع قيمة الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى 4000 ريال بدلاً من 3000 ريال سعودي.
رفع الحد للاجور في السعودية
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بالإعلان عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحساب رواتب السعوديين من 3000 ريال إلى 4000 ريال والعامل الذي يبلغ راتبه الشهري 3000 ريال لا يحسب في نسبة الموقع المحسوبة في برنامج “نطاقات” ، والراتب الشهري للعامل السعودي يزيد عن (3،000 ريال) ويقل عن (4،000 ريال). ) ، أو نصف نسبة الموقع فقط المحسوبة في برنامج نطاقات.
موعد اعتماد الحد الأدنى للأجور
بدأ اعتماد الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد 6/9/1442 هـ ؛ دخل القرار حيز التنفيذ باحتساب الحد الأدنى للأجور للسعوديين في حدود 4000 ريال سعودي على الأقل.
من لهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يشمل قرار رفع الحد الادنى للأجور في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل من الفئات التالية:
- كل العمال السعوديون الذين يعملون بنظام بدوام كامل.
- الطلاب السعوديون المقيمون في السعودية اللذين يعملون بشكل منتظم بدوام جزئي.
- كل العمال الدائمين اللذين يعملون بدوام جزئي.
- عمال مرنون.
- الأشخاص ذوو الإعاقة القادرين على العمل
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