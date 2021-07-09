نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف المقدم من البنك ؛ حيث يعتبر إسقاط قروض بنك التسليف من ضمن الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها للعملاء وذلك يتم عن طريق بعض شروط قد قام البنك بوضعها حيث يعتبر بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات وقد بنك التنمية الإجتماعية بعمل بنك التسليف حيث يقوم بتقديم القروض للمواطنين السعوديين لكي يساعدهم في المعيشة ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بمعرفة كيفية إجراء استعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف.

الإستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

من الممكن أن يتم التعرف على الإستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف عن طريق الآتي.

أولا من التعرف عن طريق خدمة العملاء التابعة للبنك ومن خلالها يستطيع المواطن التعرف على أي معلومات تخص القروض والتسليف.

ومن الممكن أيضاً أن يتم التعرف عن طريق إستخدام كارت الهوية وذلك لمعرفة عدد الأقساط الباقية وكم عدد الشهور المتبقية لدفع هذه الأقساط.

يمكن أيضاً التعرف عن طريق الدخول إلى الموقع وبعد الدخول يطلب من العميل ( إسم العميل الذي قام بعمل القرض ، رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني المسجل في كارت التعريف).

من الممكن التعرف على الكثير من المعلومات عن القروض سواء كان تاريخ القرض أو نوع القرض فهناك الكثير من القروض ومنهم قرض الزواج وقرض الدعم الأسري والترميم.

من الممكن أن يقوم البنك بطلب تحديد الجهة التي تم تقديم المستندات والأوراق إليها.

يتم فتح صفحة بها كافة البيانات المطلوبة التي تخص العميل.

رابط الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف

حتى يتمكن العميل من الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف إلكترونيا يجب أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:-

الذهاب إلى الصفحة الإلكترونية موقع بنك التسليف السعودي.

ثم يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية.

يتم النقر على أيقونة ” إستفسار أو أيقونة ” إعطاء سؤال”

ثم يتم القيام بكتابة السؤال المطلوب معرفة إجابته.

مكتب الإستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف.

ومن الممكن الإستعلام عن طريق الذهاب إلى أقرب فرع لبنك التسليف وبذلك يقوم العميل بتقديم كافة الأوراق المطلوبة للبنك وبعد الإنتهاء من تقديم كافة الأوراق المطلوبة يتم إفادة العميل بجميع المعلومات التي تخصه.

شروط إسقاط قروض بنك التسليف

حتى يتم قبول طلب اعفاء بنك التسليف ؛ يجب أن يتم توافر بعض الشروط والضوابط وهذه الشروط هي كالآتي.

يجب على المتقدم بطلب إسقاط قروض بنك التسليف لا يقل عن ٣٥ عاماً.

إذا كان المواطن مريض بمرض مزمن فيقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك ويجب أن تكون هذه المستندات مختومة من مستشفيات حكومية بالمملكة العربية السعودية.

إذا كان المواطن مريض بشرخ أو بكسر في مناطق حساسة فعليه تقديم ما يثبت ذلك.

في حالة الوفاة يقوم الورثة بتقديم طلب إعفاء وذلك لعدم إستطاعتهم سداد الأقساط.

يتم الإعفاء إذا كان المواطن قد تم وقف وظيفتة أو إذا كان الراتب الخاص به لا يكفي لسداد القسط الشهري للقرض.

إذا كان قد أصابه ضرر من الوباء المنتشر.

عدم متلاك سجل تجاري يساعده في الربح أو إذا كان ليس لديه محل تجاري.

أن لا يوجد لديه أي ممتلكات وتكون زوجته أيضاً مثله ليس لديها ممتلكات.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المتوسط والفقير.

ليس لديه أي ضمانات إجتماعية ولا يكون لديه معاش شهري.

إذا كان قد تم خسارة أموال القرض في العمل الذي قام به.

يجب أن يكون عمر أولاد المتقدم أقل من ١٨ عاماً.

وأخيراً تقوم الجهات الحكومية وبنك التسليف بالبحث عن أحقية المواطن من إسقاط قروض بنك التسليف أما لا وإذا تم إثبات أحقيته في إعفائه من الأقساط تقوم وزارة المالية بالموافقة وبعد ذلك يتم إرسال رسالة للمواطن بالموافقة.

طريقة التقديم في إسقاط القرض

يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل في إسقاط قروض بنك التسليف وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية.

أولا يجب الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك التسليف.

يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة لحساب القرض وتاريخ بداية القرض.

ثم تقديم الأوراق والمستندات التي تخص عدم القدرة على إستكمال باقي الأقساط الباقية ويجب أن تكون هذه الأوراق مختومة من جهات حكومية.

وبعد ذلك يتم إنتظار الموافقة على إسقاط قروض بنك التسليف.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم رابط الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف وتعرفنا أيضاً على الشروط التي يجب أن تتوافر لإمكانية إسقاط قروض بنك التسليف وتعرفنا على بعض الأمور التي تخص إسقاط أقساط أي من قروض بنك التنمية الاجتماعية السعودي.