نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية 1442 والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية، يبحث الطلاب والطالبات الحاصلون على الشهادة الثانوية عن مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية للعام 1442-1443هـ، خصوصًا بعد أن نشرت وزارة التعليم السعودية، تفاصيل هذه المواعيد عبر حسابها على موقع تويتر، فيما يأتي التسجيل إلكترونيا، للتيسير على الطلاب في جميع أنحاء المملكة، واختصار الوقت والجهد في إتمام عملية التسجيل.

مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية 1442

ووفقًا لوزارة التعليم السعودية، فإن مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية 1442هـ، للطلاب والطالبات، جاءت على النحو التالي:

جامعة أم القرى: يبدأ التسجيل من يوم 1 ذو القعدة، وينتهي يوم 27 ذو القعدة 1442.

جامعة الشقراء الطلاب من يوم 24 ذو القعدة إلى 30 ذو القعدة، والطالبات من 27 ذو القعدة إلى 3 ذو الحجة.

جامعة الإمام: يبدأ التقديم للطلاب من يوم 24 ذو القعدة إلى 30 ذو القعدة 1442هـ، والطالبات من 25 ذو القعدة إلى 1 ذو الحجة.

جامعة الملك خالد: ويبدأ التسجيل من يوم 23 ذو القعدة إلى 28 ذو القعدة 1442هـ.

وجامعة الطائف ويبدأ التقديم من يوم 4 ذو الحجة، وينتهي في يوم 16 ذو الحجة 1442هـ.

وإليكم باقي مواعيد التقديم والانتهاء منه بالجامعات الحكومية، وفقًا للإنفوجراف التالي:

شروط التسجيل في الجامعات الحكومية 1443

ووضعت وزارة التعليم في المملكة، عددًا من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في إحدى الجامعات السعودية، للعام الدراسي الجديد، وهي كالتالي:

اجتياز اختبار القدرات وتقديم شهادة تثبت ذلك.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

تحقيق الشروط الخاصة جامعة أو كلية، والتي قد تختلف عن غيرها.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للتسجيل لائقًا طبيًّا.

عدم مرور 5 سنوات على الحصول على شهادة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يجوز للحاصلين على البكالوريوس التسجيل في أي من الجامعات.

ولا يجوز قبول أي طالب حصل على دبلوم.

كما يمنع قبول أي طالب فُصِلَ من إحدى الجامعات لأسباب تأديبية.

اجتياز الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعات السعودية 1443

أما بالنسبة المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعات السعودية 1443هـ، فهي كالتالي: