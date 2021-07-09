نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لا يتعطل حسابك.. تحذير هام وعاجل من منصة أبشر السعودية وأحدث الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص منصة أبشر السعودية الخدمية التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية ، على استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين على مدار الساعة، وفي شتى المجالات، وفي إطار هذا الحرص، ونظرًا لظهور بعض المشكلات مؤخرًا لدى شريحة من المستخدمين والمستفيدين، فيما يتعلق بـ تسجيل الدخول إلى حساب أبشر الشخصي، قررت إدارة المنصة الخدمية السعودية، توجيه تحذيرها الهام والعاجل قبل ساعات.

في السطور التالية، نستعرض بشيء من التفصيل التنبيه الجديد من أبشر السعودي لمستخدميه، وسنتناول أيضًا جملة من الإعلانات والبرامج الخدمية الجديدة التي دشنتها المنصة لتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية الحكومية في بلاد الحرمين.

توجيه عاجل من منصة أبشر السعودية

في بيان مقتضب، وقد تكون معلومة ليست بالجديدة على الكثيرين، لكن ربما نظرًا لورود العديد من المشكلات المترتبة عليها، فقد نبهت إدارة منصة أبشر عبر موقع “تويتر”، إلى خطورة التسجيل بحساب جديد في المنصة عبر هاتف تم تسجيل حساب سابق بنفس رقم الهاتف.

وفي التفاصيل، قال الحساب الرسمي لـ أبشر : ” لا تستخدم رقم الجوال المسجل في حسابك في منصة أبشر للتسجيل في حساب آخر”.

وأوضحت المنصة الخدمية الرائدة أن ذلك الإجراء قد يتسبب في تعطيل الحساب الشخصي للمستخدم، على أن يُطلب منه في مرحلة لاحقة، تحديث رقم الهاتف الخاص به من أجل استعادة حسابه المُعطل.

خدمات مميزة

تحرص خدمة أبشر الإلكترونية السعودية، على إطلاع المستفيدين منها، والراغبين في الحصول على خدماتها الفريدة، على أحدث الخدمات التي توفرها المنصة، ومن آخرها ما تم إتاحته، وتحديدًا في شهر يوليو الجاري ما يلي:

استخراج تصريح سفر لأحد أفراد الأسرة

تعبر خدمة استخراج تصاريح السفر، لأفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية، واحدة من أرقى وأحدث الخدمات الحكومية الإلكترونية، التي وفرتها منصة أبشر السعودية.

في هذا السياق، أوضح الحساب الرسمي للهيئة التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية أنه بات بالإمكان استصدار تصريح سفر إلى الخارج بشكل إلكتروني، لأحد أفراد الأسرة، لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

واستثنت الخدمة في ذلك كلًا من المتزوجين والعسكريين.

أما عن كيفية استخراج تصريح سفر لأحد أفراد الأسرة عبر أبشر ، فأوضحت المنصة أن ذلك بات متاحًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الحساب الشخصي في أبشر. اختيار خدمات أفراد الأسرة. ثم النقر على خدمات. وأخيرًا الضغط على استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

خدمة ذوي شهداء الواجب

ومن بين أحدث الخدمات التي دشنتها أبشر أيضًا، وأعلنت عنها في شهر يوليو الجاري، هي “خدمة ذوي شهداء الواجب”، والتي تُعنى بخدمة أسر وعوائل شهداء المملكة على مختلف الجبهات والميادين.

وأوضح الحساب الرسمي الخاص بالمنصة السعودية على “تويتر”، أن الخدمة تتيح لذوي شهداء الواجب الوطني، إمكانية الاستفادة من الخدمات التي توفرها مصلحة الأحوال المدنية السعودية ، والخاصة بإنهاء الإجراءات والمعاملات، وذلك عند مراجعة المصلحة من خلال نظام المواعيد الخاصة بالخدمة.

وبينت المنصة الخدمية، أن المستفيدين من الخدمة هم: الوالدين والزوجة والأبناء لشهداء الواجب الوطني.

أما عن طريقة الوصول للخدمة، فهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص في أبشر. ثم الضغط على خدماتي. اختيار تبويب خدمات. النقر على الأحوال المدنية. وأخيرًا اختيار خدمة شهيد الواجب.

الخاتمة

تعرفنا في هذا الموجز القصير، على التنبيه أو التحذير الجديد من منصة أبشر السعودية، كما تطرقنا بشكلٍ مبسط إلى أحدث الخدمات التي وفرتها المنصة الخدمية السعودية والتي تتمثل في خدمة استصدار تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة إلكترونيًا ، و خدمة ذوي شهداء الواجب الوطني في السعودية.