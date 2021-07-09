نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص بنك التنمية الاجتماعية على أن يقدم العديد من الخدمات المختلفة، ومن ضمنها أن يتم تقديم خدمات تمويل اجتماعي بالنسبة إلى أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن التسجيل في برنامج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية والحصول على مختلف الخدمات في البنك، وبناء على ذلك فإنه سوف تتمكن من الاستفادة من خدمات التمويل والحصول على قرض وغيرها من الخدمات المختلفة.

شروط برنامج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

حتى يتم تحقيق جميع الأهداف التي يتم تحديدها من خلالها هذا البرنامج، فإنه يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون ذا جنسية سعودية.

أن يكون تمكن من سداد أي التزامات مع البنك من سنة، ولا يكون ملتزم على قرض مع البنك.

يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 إلى 60 عامًا.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال.

يجب أن يتم تقديم ضمان مقابل التمويل.

أن يتمكن من اجتياز الفحص الائتماني.

لا يجب أن تزيد مدة السداد عن أربعون شهرًا.

خطوات التقديم في قرض نفاذ

بالنسبة إلى خطوات التقديم في قرض نفاذ فإنها تتمثل في خطوات بسيطة، وبناء على ذلك سوف يكون من السهل أن يتم التسجيل في خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على البوابة الإلكترونية للبنك .

. ثم يتم إضافة رقم الهوية الوطنية، وكذلك إدخال العنوان الوطني لطالب القرض.

بعدها يتم إدخال رقم الحساب ويجب التأكد من أنه صحيح.

ثم يتم كتابة رقم الهاتف مع شرط أن يكون المتقدم قام بالتسجيل في منصة أبشر.

ثم يتم تقديم الوثائق الخاصة بالعمل الحر للمتقدم.

تمويل نفاذ

يتمثل في قرض يتم بالرسوم الإدارية كوسيلة للتسهيل على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وبالنسبة إلى المرخصين من وزارة التنمية الاجتماعية فإن الدعم المالي يمكن أن يصل إلى 60 ألف ريال، ويتم سداد هذه الأموال على فترة تصل إلى 40 شهرًا.

إن برنامج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية يعتبر بمثابة دعم إلى المواطنين؛ لهذا السبب قمنا بعرض الشروط التي يقوم البنك بتحديدها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على هذا التمويل.