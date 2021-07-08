نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت وتفعيل الحساب علي تيمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت ، تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التي قامت بإصدارها المملكة العربية السعودية لمحاكاة التعليم الإلكتروني، فهي تقدم لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية المواد العلمية وطرح الأسئلة ووجود إجابة لها من خلال المعلمين علي المنصة، ويدعم برنامج مايكروسوفت تيمز العملية التعليمية عن بعد ويتم استخدامه من قبل المملكة العربية السعودية لاستكمال العملية التعليمية، وفي مقالتنا اليوم نقدم لكم منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز، وطريقة تفعيل حساب منصة مدرستي علي برنامج مايكروسوفت تيمز، والبدء في استكمال الدراسة والتعليم عن بعد بدون مشاكل، إليك التفاصيل في مقالتنا .



منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز

يلزم تفعيل حساب مايكروسوفت للدخول علي منصة مدرستي من قبل الخطوات التالية بالتفصيل:

قم بالدخول علي الموقع الرسمي توكلنا.

اضغط علي تسجيل الدخول في أعلي الموقع.

بعد تسجيل الدخول، اختار من قائمة حسابي تفعيل بيانات منصة مدرستي .

. قم بإدخال اسم الطالب للبحث، وسيظهر لك في نتائج البحث.

قم بطلب كلمة المرور بعد الضغط علي كلمة إرسال، وستصلك كلمة المرور علي رقم الهاتف المسجل، وبذلك قد أتمت تفعيل حساب مايكروسوفت تيمز للطالب .

تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر تيمز

قم بالدخول علي منصة مدرستي الرسمية الإلكترونية، ثم قم بالضغط علي تسجيل الدخول بحساب تيمز .

الرسمية الإلكترونية، ثم قم بالضغط علي . ثم قم بإدخال بيانات الخاصة من ميكروسوفت تيمز التي حصلت عليها من توكلنا الرسمي.

التي حصلت عليها من توكلنا الرسمي. ستظهر لك صفحة تسجيل دخول ميكروسوفت تيمز ، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اضغط علي تسجيل الدخول ثم اذهب إلي الصفحة الرئيسية إلي منصة مدرستي، ويبدأ الطالب في تلقي المواد ودراستها عن بعد بنجاح.

أهمية منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي بيئة دراسية بين المعلم والطالب؛ لتوفير كل أدوات المادة العلمية من كتب وفيدوهات شرح .

بيئة دراسية بين المعلم والطالب؛ لتوفير كل أدوات المادة العلمية من كتب وفيدوهات شرح . تمكن الطالب من تحميل الكتب والفيديوهات؛ ليتمكن من تنظيم وقته في الدراسة.

بعد دخولك علي منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب عبر تيمز، يمكنك أداء الاختبارات التي تقام من قبل المعلمين في المنصة لتقييم مستوي الطالب ومتابعته.

عبر تيمز، يمكنك أداء الاختبارات التي تقام من قبل المعلمين في المنصة لتقييم مستوي الطالب ومتابعته. توفر منصة مدرستي للطالب طرق للتسهيل علي إيصاله المعلومة، وتوفير طرق تواصل بينه وبين المعلم؛ للاستفسار عن أي شرح.

وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن كيفية وأهمية منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت.