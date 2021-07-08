نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الاقامة منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الاقامة ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، عن تقديم عدد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ، بما في ذلك من خلال منصة أبشر ومن خلال مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة ، وكذلك من خلال الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية من خلال رقم التعريف أو الترخيص. رقم اللوحة والهاتف المحمول ، لهذا سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الاقامة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال لوحات الترخيص

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية الحكومي ومتابعة كافة الأعمال الحكومية التي ترغب في الاستعلام عنها .

يتم تحديد خدمة النقل وتحديد موقعها في الوجهة الرئيسية للمحطة. انتقل إلى الصفحة الجديدة وحدد خدمة الاستعلام عن الانتهاك. ستظهر مجموعة من الخيارات ، يختار الشخص ما يريد ثم ينتقل إلى صفحة أخرى. ثم أدخل رقم لوحة الترخيص أو رقم رخصة القيادة وبعض البيانات الأخرى. بعد وضع جميع البيانات اضغط على عدد المخالفات وستظهر المخالفات المسجلة على السيارة والمبلغ المراد دفعه.

الاستفسار عن المخالفات المرورية

يمكنك الاتصال برقم 989 للاستعلام عن مقدار المخالفات المرورية. اضغط على الرقم 1 للدخول إلى خدمة السيارات ، ثم اضغط على الرقم 1 للتحقق من مقدار المخالفات المرورية.

لا تعبر الطريق في مكان غير مخصص للمشاة. المشاة لا يطيعون إشاراتهم. اركن السيارة في مكان غير مناسب للوقوف.

لا توجد أولوية للمشاة عند عبور الطرق المحددة. بند (2) جدول المخالفات تقدر الغرامة بمبلغ 150-300 ريال وتشمل المخالفات التالية: عند استخدام إشارة الانعطاف ، قم بالتبديل إلى المنطقة اليسرى أو اليمنى ، وتخطي الممرات أو قم بتغييرها.

عندما تتجاوز مسافة الرجوع إلى الوراء 20 مترًا. الأشخاص الذين ركبوا دراجات نارية أو دراجات وتركوا سيارات أخرى في أي مكان ، أو جروا أو حملوا أشياء تعرض مستخدمي الطريق للخطر.

خلافات حول قواعد استخدام المصابيح الأمامية للسيارة. يجب عليك التوقف عن القيادة أثناء القيادة للحصول على رخصة القيادة. تغيير القدرة على التقدم للمركبات وإجراء فحوصات فنية منتظمة.

لا ترتدي أحزمة الأمان أثناء القيادة. الاستعلام عن مخالفات ساهر يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التحقق من المخالفات من خلال زيارة موقع المخالفات المرورية التابع لوزارة الداخلية ، فهذه أسهل طريقة للتعرف على المخالفات دون مغادرة المنزل يا ساهر.