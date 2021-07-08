نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي reef.gov.sa للأسر الريفية المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي الذي يعد أحد برامج المملكة العربية السعودية المهتم بتطوير القطاع الزراعي؛ حيث يعد برنامج ريف أحد المبادرات التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتطوير بل وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الإنتاج، ويساهم في تحقيق رؤية الملكة 2030، وقد تم توجيه برنامج التنمية الريفية المستدامة “برنامج ريف” لفئة المزارعين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، وتعتبر الزراعة مهنته الأساسية، أي أنه لا يشغل وظيفة في القطاع الخاص أو العام، ولا يزيد دخله الشهري عن ستة آلاف ريال سعودي، وكانت هذه المواصفات أهم شروط التسجيل في برنامج ريف.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

يستطيع كافة المزارعين الممارسين للمهن الزراعية التي حددها برنامج ريف التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي من خلال دخول منصة ريف الإلكترونية، وتقديم طلب الدعم، من خلال الخطوات التالية:

الرابط الرسمي برنامج ريف. الضغط على خيار تسجيل جديد. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات. النقل على خيار تسجيل. القيام بكتابة رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في برنامج ريف. القيام بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم. التقديم على أحد برامج التنمية الريفية المستدامة.

القطاعات المستهدفة من برنامج ريف

يستهدف برنامج ريف عدد من القطاعات الزراعية، وقد أطلق ثمانية برامج فرعية خاصة بكل قطاع، كالتالي:

الورد.

البن.

الفواكه الاستوائية.

المحاصيل المطرية.

صيد الأسماك.

تربية المواشي.

إنتاج العسل.

المزارعين المنتجين المنتجات الزراعية.

الفئات المستفيدة من برنامج ريف

حدد برنامج ريف الفئات التي بإمكانها التَسجيل في برنامج ريف والمستفيدة من الدعم المادي المقدم لذلك، وكانت كالتالي:

المزارعين الذين يمارسون المهن الزراعية المحددة من برنامج ريف بأنفسهم.

المواطنين الذين يقل الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

المزارعين السعوديين، سواء الإناث أو الرجال.

المواطنين غير المقيدين في سجلات القطاع الخاص أو العام.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي المقدم لأحد القطاعات المستهدفة من البرنامج، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من برنامج ريف.