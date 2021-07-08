نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل ملكية سيارة في السعودية عن طريق أبشر الشروط والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل ملكية سيارة في السعودية ، أصبح الآن بين يديك بكل سهولة إمكانية نقل ملكية سيارة من خلال المنصة الحكومية أبشر ، دون الحاجة إلي الذهاب لمراجعة فروع المديرية العامة للمرور، وذلك لتوفير الجهد والوقت المبذول ، وذلك في حالة الرغبة عن التنازل لمركبتك سواء من خلال البيع أو نقل الملكية، لذلك دعونا نذكر طريقة نقل ملكية سيارة في السعودية وماهي الشروط والرسوم عن طريق منصة أبشر الإلكتزونية.

طريقة نقل ملكية سيارة في السعودية

يمكن بكل سهولة عمل نقل ملكية للمركبة الخاصة بك من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر الحكومية التابعة لوزارة الداخلية السعودية من خلال إتباع بعض من الخطوات التالية :

تسجيل الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية. اضغط علي قائمة الأفراد. قم بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر. بعد استلام رسالة التحقق ، ضع رمز التأكيد في المربع الخاص بها. قم بإختيار خدمات المركبات ، وأضغط علي كلمة خدمات. بعدها قم بإختيار كلمة مبايعة المركبة. أختر كلمة عرض المركبة للبيع. يتم ظهور جميع أسماء مالكي المركبة المسجلة. عليك تحديد اختيار المركبة المراد بيعها. تظهر بعدها جميه المعلومات الخاصة بالمركبة والماركة وكذلك رقم اللوحة وسنة التصنيع ولونها الأساسي والرقم المتسلسل. ضع السعر المتفق عليه لبيع المركبة بالريال السعودي. يجب كتابة اسم وهوية وجميع بيانات المشتري الجديد للمركبة. يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بالمعلومات البنكية واسم البنك ورقم الآيبان. بعد كتابة جميع البيانات الخاصة بالعنوان والمدينة قم بالضغط علي كلمة متابعة والموافقة علي جميع الشروط والأحكام، وأضغط علي كلمة تأكيد.

شروط نقل ملكية سيارة في السعودية

وضع صورة ضوئية من الإقامة وذلك لغير السعوديين.

تسجيل صورة الرخصة الخاصة بالقيادة وصورة منها.

عمل رخصة سير أصلية خاصة بالمركبة المراد نقل ملكيتها.

دفع كافة الرسوم المطلوبة.

تأمين ساري المفعول.

عمل نموذج نقل ملكية بتوقيع المالك وكذلك المنقول إليه.

عمل عقد مبايعة وتعريف تعريف مصدق من الكفيل لغير السعوديين.

رسوم نقل ملكية مركبة في السعودية