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هل فعلاً عمرنا لحظة .. ربما
فاللحظات في حياتنا إما جميلة أو أليمة وفِي الحالتين فإن ذكراها تبقى في القلب والروح والنفس لا ُتنسى أبداً وعندما نتذكرها إما نبتسم ( كلحظات الميلاد والنجاح والزواج ) أو نذرف الدمع ( كلحظات الموت وفراق الاحبة)ز )
اللهم اجعل لحظات عمرنا ذكريات جميلة سعيدة وراضية برضا الرحمن
– من أجمل لحظات العمر ( اقتناص الفرص لنوم عميق وهادئ وبدون ازعاج )ز
– من العبارات التي استوقفتني ؛
– اللحظات الجميلة ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن أشياء ثمينة أو نادرة الحدوث ، قد تأتي لحظة جميلة بمجرد إبتسامة نراها على محيا أحدهم أو كلمة طيبة نسمعها من أحد الأشخاص ( إيرين لودر )ز
– ومن أثمن لحظات عمرنا وأسعدها .. عندما نقف بين يدي رب العباد وندعوه بكل ما نتمنى .. فيستجيب لدعائنا أليس هو من قال سبحانه وتعالى : ( ادعوني أستجب لكم )ز
أما أسوأ لحظات العمر .. أن نفقد من كنا نحسبهم احبتنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة العمر ثمينة فاغتنمها….بقلم : د . وفاء عبدالله إدريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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