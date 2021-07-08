متى تقام صلاة عيد الأضحى في جميع مدن السعودية 1442؟

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عمر شويل - جدة صلاة عيد الأضحى في تبوك ومدن السعودية، يقترب قدوم عيد الأضحى لهذا العام حيث أنه دائمًا ما يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة والذي يوافق هذا العام العشرين من شهر يوليو، ويتساءل المقيمون في مدينة تبوك بالسعودية عن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى وكذلك موعد الصلاة في جميع مدن المملكة العربية السعودية الأخرى، حيث أن مواعيد الصلاة تتأخر من منطقة لأخرى بفارق دقائق بسيطة بسبب موقع كل مدينة وأخرى.

موعد عيد الأضحى في تبوك

بمشيئة الله ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة أي بنهاية الشهر لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك، ويتم الاعتماد على المملكة العربية السعودية في تحديد ذلك حيث تعتمد السعودية على رؤية الهلال في تحديد موعد عيد الأضحى لا بالاعتماد على الفلك.

ولكن توضح التنبؤات الفلكية حتى الآن أن عيد الأضحى من المفترض أن يكون بتاريخ 20 شهر يوليو والموافق بالتاريخ الهجري 10 شهر ذي الحجة، وسيكون يوم عرفة في 19 شهر يوليو، ولا يمكننا الجزم بتلك المواقيت لحين تأكيد الهيئات المختصة في المملكة العربية السعودية لذلك.

إقامة صلاة عيد الأضحى في تبوك

وأما عن موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك فهو في أول أيام عيد الأضحى المبارك بتمام الساعة السادس وتسع دقائق صباحًا بعد شروق الشمس بمدة من 15 حتى 20 دقيقة ويظل موعد الصلاة ممتدًا لما قبل صلاة الظهر وإذا دخل موعد الصلاة فلا تقبل وهذا ما ذكرته هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية

ويختلف موعد الصلاة في مدينة لأخرى بالسعودية حسب موقعها، حيث تقام الصلاة في أي مكان بعد شروق الشمس بقيد رمح وهي تتحدد بمدة ربع ساعة حتى ثلث ساعة: