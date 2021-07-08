نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لفتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي 2021 أونلاين والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات مصرفية عديدة يحصل عليها المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية، بعد فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي 2021م، إذ يُعد أحد أبرز وأقدم المؤسسات المصرفية في المملكة، فقد تأسس في ديسمبر من عام 1953م، ليكون أفضل البنوك في خدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص.​​​

أسهل طريقة لفتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي 2021

وعن أسهل طريقة لفتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي 2021م، فإنه يجب زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف، والقيام بعدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري السعودي. إدخال رقم الهوية للسعوديين، أو رقم الإقامة للوافدين. اختيار نوع تاريخ الميلاد، هجري أو ميلادي. إدخال تاريخ الميلاد. إدخال رقم الهاتف الجوال. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على المربع الصغير الذي أمامه جملة، أوافق على أني لست مقيم يستوجب عليه دفع الضرائب في أي دولة أو دول خارج المملكة العربية السعودية. إدخال الرمز المرئي. النقر على زر استمرار. التأكد من صحة المعلومات. استلام رسالة تفيد بنجاح الطلب. ثم استلام رسالة للحصول على رقم الطلب الخاص بالحساب الجاري.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري في مصرف الأهلي التجاري السعودي

ويحتاج فتح الحساب الجاري في مصرف الأهلي التجاري السعودي، توفير بعض المستندات المهمة، وذلك على النحو التالي:

إحضار بطاقة هوية سارية الصلاحية، أو هوية مُقيم سارية الصلاحية.

توفير صلاحية السجل التجاري الخاص بالمؤسسة.

التسجيل في منصة أبشر الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخلية السعوديّة.

مميزات فتح الحساب الجاري في البنك الأهلي التجاري

ويتميز فتح الحساب الجاري في البنك الأهلي التجاري، بعددٍ من المميزات، على النحو التالي: