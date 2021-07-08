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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن 1442ه‍ ، حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل، حرصًا من المملكة على توفير حياة كريمة للمواطنين تتناسب مع ظروف الحياة المعيشية، وخاصة بعد تأثر الكثير من القطاعات بالسلب نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، لذلك يحرص الكثير من المستفيدين من البرنامج بمتابعة موعد صرف الدفعات للحصول على قيمة الدعم المستحقة لإعانتهم على متطلبات المعيشة.

موعد صرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن 1442ه‍

طبقًا لنظام برنامج حساب المواطن فإنه يتم صرف الدفعات للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية، فإذا وافق موعد الصرف يوم عطلة رسمية فيتم تأخير أو تقديم موعد الصرف، وعليه فإنه اليوم العاشر لشهر يوليو سيوافق يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية بالسعودية لذلك فإنه سيتم صرف الدفعة 44 يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021م.

خطوات الإستعلام عن موعد صرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن 1442ه‍

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

يقوم المستفيد بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

التأكد جيدًا من جميع البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على كلمة استعلام.

عقب الضغط على كلمة استعلام يبدأ في الظهور جميع البيانات الخاصة بموعد الصرف.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

النقر على كلمة تسجيل.

يقوم المستفيد بإدخال رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على كلمة تسجيل.

يقوم البرنامج بإرسال رقم سري على رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

يقوم المستفيد بإدخال الرقم السري في الخانة المخصصة له لإتمام عملية التسجيل.

يتم كتابة كلمة المرور، واسم المستخدم لتسجيل الدخول.

يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح.

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن