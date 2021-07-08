نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة البنزين الجديد اليوم 10 يوليو 2021 من موقع ارأمكو للبنزين حسب توقعات الخبراء بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين الجديد اليوم من شركة أرامكو أسعار البنزين الخاصة بالمملكة العربية السعودية نترقب الآن اخر أخبار اسعار البنزين اليوم الجديد من كل شهر ميلادي كما يترقب المواطنين بالسعودية لمعرفة كم سعر البنزين اليوم وهل سيتم تطيق تسعيرة البنزين الجديدة في كل محطة بنزين قريبة من كل مواطن كذلك يتوقع الخبراء وضع اسعار نزين مناسبة لكافة فئات المجتمع وكذلك حسب نوع لتر البنزين الذي يتناسب مع نوع كل سيارة يقودها المواطن سواء سعر لتر 91 أو سعر لتر 95 وبالطبع باقي أنواع الوقود المختلفة والتي يحتاجها المواطنين سواء للمعدات الثقيلة أو للنقل العام أو في الصناعة والتجارة.
تسعيرة البنزين الجديد اليوم 10 يوليو 2021
اخر اخبار تسعيرة البنزين الجديدة في تصدر من موقع ارامكو للبنزين حيث أن شركة أرامكو أسعار البنزين هي المسؤول الأول عن تداول اسهم الوقود داخليا وخارجيا وتصدر سعر البنزين الجديد بعد مراجعات وتنسيقات تعتمد علي عدة عوامل مختلفة ومنها سعر برميل النفط وحجم الطلب والعرض وكذلك كميات الاستيراد والتصدير من الوقود
اسعار البنزين ارامكو
يتوقع بعض الخبراء حدوث ارتفاع طفيف في تسعيرة البنزين لشهر يوليو الجاري عن يوم 10 يوليو 2021 وذلك نتيجة لعدة أسباب من أهمها الأسعار الآجلة للنفط وأجريت عدة محادثات يد العديد من الدول التي تمتلك النفط «أوبك بلس» ولم يتم الاتفاق بين هذه الدول حتى الآن على كميات الإنتاج الزيادة المتوقعة بداية من الشهر المقبل وحتى الآن يتم تطبيق أسعار شهر يونيو الماضي في اقرب محطة بنزين من المواطن السعودي، كذلك هناك تزايد ملحوظ في التعاملات البترولية بداية من يوم الأربعاء مع عدم توفر الإمدادات الخارجية للأسواق الخاصة بالوقود.
ومن اهم الأسباب المؤثر على تسعيرة بنزين شهر يوليو 2021 و ارتفاع ملحوظ في سعر خام غرب تكساس وهذا هو أفضل خام بالنسبة إلى النفط المستورد من أمريكا وكانت النسبة حوالي 0.6% بجانب ارتفاع عملة الدولار في الأيام الحالية.
تسعيرة بنزين شهر يونيو 2021
سعر لتر البنزين في الشهر الماضي كان أيضا هناك توقعات عديد في زيادة سعر ألتر الواحد من الوقود وكان هناك مخاوف كثير من فبل المواطنين حيث أن الوقود شيء ومن ضمن المتطلبات المهمة في حيات الأسرة وهكذا كانت اسعار البنزين السابقة لشهر يونيو 2021 والتي يتم تطبيقها حتي الآن في جميع المحطات حتي يتم الإعلان عن تسعيرة النزين الجديد اليوم 10 يوليو 2021 ونترقب موقع ارامكو للبنزين المسؤول الرسمي للوقود بالمملكة العربية السعودية وكانت الأسعار السابقة كالتالي:
- سعر لتر البنزين 95 =2.23 ريال سعودي.
- كذلك سعر البنزين 91 =2.08 ريال سعودي.
- لتر الديزل سعر = 0.52 ريال سعودي.
- لتر الكيروسين سعر= 0.70 ريال سعودي.
- غاز البترول المسال سعر=0.75 ريال سعودي
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