نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المياه تصدر أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو لعملائها وتعرف على تفاصيل الفاتورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال المنظومة الالكترونية لشركة المياه بالمملكة العربية السعودية فقد أصدرت الشركة إشعار 600 ألف عميل بقراءات عاداتهم في أسبوع مقالنا مضمونه شركة المياه تصدر 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفواتير الجديدة، فقد نجحت شركة المياه الوطنية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في إصدار أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو بانسيابية لعملائها، خلال ثلاثة أيام من إشعارهم بقراءات ضمن الدورة الفواتير الجديدة التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

600 ألف إشعار للعملاء عن قراءة عدادات:

وكانت الشركة فد أبلغت عملاءها بارسال اشعارات بقراءات القراءة الفعلية، عبر رسائل نصية، وأرسلت نحو 600 ألف إشعار بالقراءة، على أن يكون إصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، وذلك من أجل تحسين تجربة العميل، دون تغيير على موعد استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وأوضحت أن الفواتير الصادرة في 28- 6 –2021، هي استحقاقات استهلاك شهر مايو (5)، وأن الفواتير الصادرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمستمرة لبعض العملاء حتى نهاية الشهر، بحسب دورة القراءة لكل عميل، تمثل استهلاك العملاء في شهر يونيو (6)،وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت شركة المياه: “إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط”، مبينةً أن العميل بعد صدور فاتورته الثانية لن يكون مطالبًا بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصولها للعميل الذي يستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

قنوات خصصتها شركة المياه لخدمة عملائها:

ومن الجدير بالذكر فقد بينت الشركة أن بإمكان العميل الاستفادة من قنوات الخدمة المختلفة لديها مثل تطبيقها على الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني لشركة المياه ، لمتابعة تفاصيل قراءة العداد التي تشمل تاريخ بداية ونهاية القراءة وكمية الاستهلاك وفترته، إضافة إلى تفاصيل الفاتورة الأخرى، وتهدف الشركة من خلال هذا التغيير إلى إشعار العميل باستهلاكها في أسرع وقت لمساعدته على التحكم به ومعالجة أي ارتفاعات قد يسببها تغير في استخدام المياه أو تسربات في العقار، وأشارت شركة المياه إلى أن رسائل الإشعارات تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العداد، على أن يكون بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الـ28 من كل شهر ميلادي بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

خدمة العملاء والتواصل مع الشركة :

حيث خصصت رقم عام للتواصل والشكاوى مع الشركة وخدمة للعملاء حيث من الأهداف الرئيسية لشركة المياه الوطنية هو بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء مما يساهم في تطوير الحياة. وتعزم على تقديم أفضل خدمة لعملائها وتوفير المياه الصحية الصالحة للشرب إلى منازلهم. لهذا، تقدم مختلف وسائل الاتصال لعملائها من خلال: جميع خدمات المياه من خلال مكالمة واحدة فقط اتصل على الرقم 920001744 لخدمة العملاء طوال اليوم.