نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك خالد العسكرية ورابط نتائج القبول للمتقدمين من الشهادة الجامعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كلية الملك خالد العسكرية للجامعين، هوما يزداد علية مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان كليه الملك خالد عن نتائج الترشيح عن المرحة لتالية من الإجراءات للمتقدمين الجامعيين، وقد قامت الكلية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين والتي سوف نقوم بعرضها من خلال المقال.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط كلية الملك خالد، ومن المعروف أن الكلية قد قامت بالإعلان عن قبولها لدفعة جديدة في شهر مايو الماضي، والتسجيل لجميع حاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات ، وتم بدء استقبال طلبات الالتحاق و التسجيل بالكلية في يوم 7 من شهر شوال للعام الحالي 1442 والموافق 19 من مايو 2021 ميلادية،وقد استمر التقديم حتي يوم الأحد الموافق 11 شوال 1442 هجرية، والموافق 23 مايو 2021 ميلادية، وقد قامت الكلية بالإعلان عن شروط الالتحاق بالكلية و هي كالتالي:

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية ويتم استثناء من نشأ مع والدية خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمته.

في حالة إذا كان المتقدم متزوجاً، فيشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية فقط، ولا يتم قبول المتزوج من أجنبية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يكن محكوما علية في أي قضية مخلة بالشرف.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن التسجيل عن 27 عاماً، في جميع التخصصات ويستثني من ذلك تخصص الطب يسمح للمتقدمين حتي سن 30 عاماً.

أن يكون المتقدم قد انهي فترة الامتياز للتخصصات الطبية و الصحية .

يجب أن يكون الطول متناسب مع الوزن و اجتياز الاختبارات التي تقوم بها الكلية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي الشهادة الجامعية بانتظام وألا يقل التقدير عن جيد.

معادلة الشهادة للحاصلين علي الشهادة الجامعية من خارج المملكة العربية السعودية.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية

وقد قامت إدارة كلية الملك خالد بالتشديد علي المتقدمين الالتزام ببعض التعليمات وهي كالتالي: