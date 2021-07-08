نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 44 وظيفة للجنسين تعرف على الشروط وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أهم الروابط التي يبحث عنها الشباب في المملكة الباحثين عن فرصة عمل بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل 44 وظيفة بنظام التعاقد، وحددت الوزارة بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل على الوظائف كما أعلنت عن موعد فتح التسجيل، وكافة الشروط التي سنقدمها لكم عبر موقعكم المتميز ثقفني من أجل التسهيل على متابعينا في عملية التقديم على الوظائف، وفيما يلي رابط التسجيل وألية التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة لشغل الوظائف.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الدخول على رابط hr.mewa.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة من المتقدم.

الضغط على زر الموافقة على الشروط العامة وصحة الياتنات المسجلة.

تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم والخبرات العلمية.

الضغط على تأكيد البيانات وإرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول.

مواعيد تقديم وظائف وزارة البيئة 1442

كما جاء في إعلان الوظائف فأن رابط التسجيل سوف يفعل بداية من، يوم الأحد القادم 2021/07/11 الموافق 1442/12/01، ويستمر التسجيل على الوظائف لمدة 5 أيام فقط.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الشروط العامة للتسجيل على الوظائف

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا.

أن لا يكون مفصولاً من الخدمة لأي سبب تأديبي ما لم يكن قد مضى على فصله 5 سنوات على الأقل.

الحصول على المؤهلات المطلوبة للوظائف وأن تكون الشهادات معادلة من قبل وزارة التعليم السعودية للشهادات الخارجية.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات التي تحددها لجنة القبول وأن تتطابق البيانات المقدمة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

الترشيح سوف يكون بعد مطابقة البيانات المقدمة من المتقدم وثبوت صحتها وأجتياز كافة المقابلات الشخصية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

هي الوزارة المسئولة عن وضع السياسات العامة في البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، ومساعدة المزارعين وتقديم الدعم لهم، وإرشادهم بأحدث سبل الإرشاد الزراعي الحديث، وتم أنشاء الوزارة عام 1367 هجري، يقع مقر الوزارة الرئيسي في العاصمة الرياض،