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عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021 في السعودية. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن قيامها بالمراجعة الشهرية لأسعار البنزين. خلال ساعات وذلك لتحديد أسعار البنزين الجديدة. التي سوف يتم العمل بها خلال شهر يوليو الجاري وحتى اليوم العاشر من شهر أغسطس المقبل. في إطار حوكمة أسعار الوقود والمياه والكهرباء. حيث سيتم تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين. اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ولمدة شهر كامل.

أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021 في السعودية خلال ساعات

حالة من الترقب تسود كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، انتظاراً لما سوف تسفر عنه المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والديزل في السعودية والتي سوف يتم العمل بها وتطبيقها اعتباراً من اليوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل.

وتعكف شركة أرامكو عملاق النفط السعودي الآن على المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والديزل في ضوء المتغيرات العالمية التي يشهدها سوف النفط العالمي، والتداعيات التي ما زال العالم يعاني منها من جراء استمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) خاصة النسخة الهندية منه على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الانشقاقات الدائرة حالياً في منظمة اوبك بسبب عدم الاتفاق على اتخاذ قرار بخصوص كميات الانتاج.

وهناك توقعات بأن يكون هناك استقرار في أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021، والبعض الأخر يرى حدوث انخفاض طفيف في الاسعار بسبب الانخفاض في الاسعار عالمياً، والبعض الأخر يري أن هناك ارتفاعاً في الاسعار، غير أن أصحاب الرأي باستقرار الاسعار لما هي عليه الآن هو التوقع السائد لدي الجميع في كافة مدن ومحافظات المملكة والذي يتمناه الجميع، حيث أن ارتفاع أسعار البنزين تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الاسعار في كافة السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن، ويأمل الكثير من المواطنين أن يكون هذا الشهر وهو شهر يوليو هو شهر التراجع في الاسعار، ولهذا فهناك ترقب كبير من قرار ارامكو بشأن الاسعار الجديدة.

يذكر أن أرامكو سبق وأن أعلنت أسعار البنزين والديزل خلال شهر يونيو والتي سوف ينتهي العمل بها اعتباراً من يوم الأحد 11 يوليو 2021 كانت كالتالي:-