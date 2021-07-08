نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021 الجديدة بعد تحديثات Aramco ارامكو لمراجعة سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل استعدادات شركة أرامكو حول البدء فى تطبيق تسعيرة شهر يوليو الجديدة المقرر على أن يتم تطبيقها على مستوى جميع المحطات الوقود والطاقة اعتباراً من صباح يوم الحادي عشر من شهر يوليو، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل حول التعرف على أسعار مواد الوقود والطاقة الجديدة المقرر على أن يتم تطبيقها بالساعات القليلة المقبلة

جدول اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2021

تبدأ شركة أرامكو على بدء أعمال مراجعة أسعار البنزين الحالية الموجودة داخل الأسواق السعودية، استعداداً لبدء تطبيق الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين على مستوى جميع محطات الوقود والطاقة، حيث تمتاز أسعار البنزين باسعارها المتغيرة و المتفاوته شهراً بعد شهراً حيث تعمل أرامكو على تطبيق مراجعة دورية يتفاجئ بها المواطنين شهرياً، على أن يعيش عدد كبير من المواطنين وكذلك الوافدين على امل ان يتم تخفيض تعريفة أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تطبيق المراجعة وفقاً لسياسة حوكمة خاصة تجري تطبيقها من قبل شركة أرامكو أسعار النفط والطاقة للوصول الى اكثر الأسعار التي تتناسب مع الظروف الراهنة بالبلاد ، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية الأسعار الموجودة الحالية بالأسواق السعودية قبل تطبيق الأسعار الجديدة

احدث اسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لمواد البترول والطاقة لشهر يونيو 2021 التي جاءت على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 2.18

سعر بنزين 95:- 2.33 ريال لكل لتر

سعر الديزل:- 0.52 ريال لكل لتر

سعر الكيروسين:- 70 هللة

سعر غاز البترول المسال:- 75 هللة

على أن يتم تطبيق المراجعة الدورية الجديد الخاصة بأسعار البنزين على مستوى جميع المحطات مساء يوم العاشر من شهر يوليو على أن يتم نشر الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين بدءً من صباح يوم الاحد الحادي عشر من يوليو على مستوى جميع محطات البنزين والطاقة، على أن نوافيكم على رأس الساعة بجميع المستجدات المطروحة حيال تلك الاسعار حتي يتم الاعلان عنها