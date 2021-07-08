محاضن الطاقة …بقلم / طيبة الشريف الإدريسي

ميدان حديث قديم متجدد، يُقبل عليه شبابنا الطموح، بهمة عالية وشغف كبير، يُحيون به مِهن الأجداد في ثوبها الحديث

فعلى أرض شاسعة وتحت أسقف بلاستيكية حديثة ، يحاول شبابنا تطويع البيئة لمتطلبات الواقع والتحكم بطقسها وفق خطط النمو والاكتفاء ، فبذلك يتحقق غرض إحياء الأحياء، حياة الجديد وبعث القديم ،بأقل كلفة مالية، وأيسر جهد بَشَرِي، وهذا فارق أساس بين ما كان يعانيه الأجداد من حرارة شمس الصيف الحارقة أو زمهرير الشتاء القارس، وبين ما ينعم به الأحفاد وفقا للتقنيات الحديثة، عند فلاحة الأرض وزراعتها ومن ثم جني ثمارها اليانعة

إن شبابنا الفتي اليوم قد أضحى مدركا أن اليد الخاملة لا تمتد بعطاء ، ولا تصنع مجتمعا منتجا مكتفيا

وهذه ميزة لشبابنا بموجبها أدرك أن العمل يصنع حياة آمنة ،ومستقبل راغد، وإن إعمار الأرض بأهلها عملا متطلبا حثنا عليه دستور الحياة بديننا الحنيف، وصنعته أبجديات العيش الكريم في عصرنا

فالمجتمع المنتج دوما هو المجتمع الذي يعرف أن حصاد ما تغرسه يده هو الإستقرار والعطاء والإمتداد الناضج ، عبر توفير أساسياته ومنطلقات بناءه الحضاري مما تزرع يداه وتصنع

إن أقبال الشباب على زراعة البيوت المحمية بشغف هو في الأساس ناتج تحول بوصلة المجتمع في نظامه الغذائي من إنتاج محصول سماده كيماوي، إلى محاصيل طبيعية المصدر أو كما يعرف… بالأورقنك

ففن الزراعة الحديث المسمي ب”الزراعة المائية

هيىء للشباب المبدع فرص ممارسة الزراعة بفنونها المختلفة وفوائدها المتعددة، انطلاقا من الإعداد المبدئي مرورا بالمراحل المختلفة من المراقبة والمتابعة والتوجيه، كل ذلك في توائم مع المشاعر التى تحمل شغف المعرفة والاِكتشاف

بحيث تتابع طواقم العمل بمستوياتها المختلفة غرسهم وهو ينمو ويكبر، مثمرا بين أيديهم بِخير ثمر وأجمل عطاء

فيجنون أيضا

حصادا من نوع آخر، تتنوع فيه فنون الحياة مادة وروحا . و عن رحمة الله بالإنسان حين جعل من الماء كل شيء حي، وأخرج من الأرض كنوزها من ثمار وخيرات حسان

الوطن يحتاج للسواعد البناءة وشواهد أبناء الوطن في ذلك كثيرة ، و مشاريع زراعة الزيتون بمئات الآلاف من شجر الزيتون بل بالملايين شاهدة على ذلك .وزراعة نخيل التمور إضافة أخرى وشاهد أخر، فضلا عن باقي المنتجات المتعددة ضمن مستهدفات الإنتاج الزراعي لشعبنا وشبابنا

أمام حاجة المجتمع من الزراعة الاستهلاكية اليومية بدء الشباب في العناية بهذه المشاريع الزراعية وأصبحت البيوت الزراعية أو كما يسمونها البيوت المحمية هدف من أهداف الشباب

وهناك تجارب عدة ناجحة ومبهرة

الجميل يتضح أن إنتاج البيوت المحمية من مختلف النباتات أرفدت الأسواق المحلية بمتطلباتها المختلفة من كل المنتجات المطلوبة للبيوت والمطاعم… الخ

و سنتطرق معكم في لقاء آتي بإذن الله تعالى إلى تجارب شبابية مع البيوت المحمية فشل، ونجاح، وإصرار، وارادة حققت لهم النجاح تلو النجاح

” لا تَبني الأوطان إلا سواعد أبنائها”