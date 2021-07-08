حجز موعد الجوازات السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات 1442

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عمر شويل - جدة حجز موعد الجوازات السعودية أحد أهم الخدمات البارزة التي قدمتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً لكافة مواطني المملكة والمقيمين بها، وتسهيلاً على كافة المواطنين قامت الوزارة بتوفير خطوات إلكترونية عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ وذلك ليتمكن المواطنين من الحصول على موعد مسبق في مكاتب الجوازات لقضاء حاجتهم والتي قد تتمثل في الحصول على تأشيرة خروج وعودة أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة وغيرها من الخدمات، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال خطوات حجز موعد الجوازات السعودية والوثائق المطلوبة.

حجز موعد في الجوازات 1442

قامت وزارة داخلية المملكة العربية السعودية بتحويل الكثير من خدماتها إلى خدمات رقمية وقدمتها عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن أهم هذه الخدمات خدمة المواعيد الإلكترونية وأهمها الخدمات المرتبطة بالجوازات، حيث قامت بتوفير خدمة حجز موعد مسبق في مكتب الجوازات لكافة مواطني المملكة، وذلك منعاً للتكدس والازدحام الذي ينشأ نتيجة وجود عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد حفاظاً منها على حياة المواطنين خاصةً بعد انتشار فيرس كورونا المستجد بين مواطني المملكة العربية السعودية.

كما تتمثل أهم الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من مكاتب الجوازات بالمملكة العربية السعودية في الآتي:

خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة أوإلغاء التأشيرة نهائياً.

إصدار تأشيرة خروج نهائي.

خدمة إصدار بطاقات الإقامات.

نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية.

إمكانية تجديد بطاقات الإقامات.

خدمة تسجيل بصمات العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية.

طباعة إقامة مصدرة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات حجز موعد في الجوازات السعودية

اشترطت وزارة الداخلية على كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية القيام بحجز موعد الجوازات السعودية عبر أبشر قبل الذهاب إلى مكاتب وزارة الداخلية، وقد جاءت خطوات حجز المواعيد عبر أبشر على النحو التالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “خدمة أبشر الأفراد” الظاهرة في منتصف يمين الشاشة.

ثم قم باختيار خدمة “حجز المواعيد الإلكترونية” من بين الخدمات المتاحة أمامك.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “الجوازات”.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى الصفحة الخاصة بتسجيل المعلومات والبيانات، قم بتسجيلها في أمكانها بشكل دقيق.

قم بالنقر على أيقونة “التحقق من البيانات”.

بعد ذلك قم بإكمال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: (الوقت والتاريخ المناسب – تحديد نوع الخدمة التي تود الحصول عليها).

ثم قم بتحديد المكان التي ترغب في الحصول على الخدمة من خلاله.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تأكيد حجز الموعد”.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة سيقوم النظام بإرسال رسالة تأكيدية التي تفيد تأكيد حجز الموعد بنجاح.

ما هي الوثائق المطلوبة لحجز الموعد؟

يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة ما من مكتب الجوازات أن يقوم بتجهيز بعض الوثائق والأوراق ليحصل على الخدمة بنجاح، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

بالنسبة للمواطن الذي يريد استخراج جواز السفر فعلية إحضار الهوية الوطنية الخاصة به.

إكمال كافة بيانات النموذج الخاص بالجوازات باللغتين العربية والإنجليزية معاً.

إحضار صور الحديثة ذات الخلفية البيضاء مقاس 4×6، وتكون بالزي السعودي لاستخراج الجواز بنجاح.

وأخيراً يجب على كافة المواطنين الالتزام بالموعد المحدد وبإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند الذهاب إلى مقر مكاتب الجوازات.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد طريقة حجز موعد الجوازات السعودية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وعلاوة على ذلك قمنا بتوضيح الوثائق والأوراق المطلوبة، في حالة وجود أي استفسار قم بكتابته في التعليق وسنقوم بالإجابة عليه في الحال.