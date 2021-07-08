كيفية تعديل الحالة الاجتماعية عبر أبشر خطوة بخطوة 1443

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عمر شويل - جدة تُتيح منصة أبشر الإلكترونية ضمن الخدمات الجديدة التي وفرتها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إمكانية تعديل الحالة الاجتماعية 1442 إلى متزوج أو غير متزوج، أو غير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة أي من المقرات الحكومية، فيما يأتي ذلك للتيسير على المستفيدين من خدمات المنصة التي أصدرها الحكومة في عام 2010م، لاستخراج الوثائق وتحديثها بكل سهولة، كما يُمكن لكافة المواطنين في السعودية التواصل مع خدمة عملاء أبشر على الرقم التى خصصته وزارة الداخلية بالمملكة وهو 920020405 للشكاوى والاستفسارات التي تخص المنصة.

كيفية تعديل الحالة الاجتماعية عبر أبشر 1442

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، كيفية تعديل الحالة الاجتماعية عبر منصة أبشر الإلكترونية، بعد توفير نسخة من سجل الأسرة، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية. الدخول باسم المستخدم وكلمة السر. النقر على المعلومات الشخصية للمستخدم. اختيار تحديث الحالة الاجتماعية. اختيار الحالة التي يريدها المستخدم. النقر على تحديث الحالة. استلام رسالة تفيد بالتأكيد، وحفظ التغييرات.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في الأحوال المدنية

فيما يمكن للمواطن أو المقيم في السعودية، تعديل المؤهل الدراسي في الأحوال المدنية، إذ تعد هذه من الخدمات المُهمة والحديثة التي أتاحتها منصة أبشر الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر absher.sa. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. إدخال كلمة السر المؤقتة. النقر على أيقونة خدمات. النقر على الأحوال المدنية. اختيار مركز الرسائل وطلبات الأحوال المدنية. إدخال تقديم طلب. اختيار المنطقة التي يسكن فيها مقدم الطلب. اختيار الخدمة، وهي تعديل المؤهل التعليمي. إرفاق المؤهل الذي يريد المستخدم التعديل إليه. النقر على تقديم الطلب. قبول الطلب خلال أيام قليلة من العمل، وذلك بعد المراجعة الجيدة للطلب.

خطوات تعديل المهنة في الأحوال المدنية

أما بالنسبة لتعديل المهنة في الأحوال المدنية، فإن ذلك يتطلّب عددًا من الإجراءات البسيطة، وذلك على النحو التالي: