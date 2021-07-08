نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك خالد العسكرية – اسماء المقبولين عبر وزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين المتقدمين للالتحاق بالخدمة العسكرية ضباط للعام الدراسي المقبل 1443 الذين سبق وتقدموا بالتسجيل الشهر الماضي وفق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما صرحت الوزارة عبر موقعها الرسمي عن الاستعلام برقم الطلب ورقم الهوية الوطنية عن الأسماء المقبولين والمرشحين من خلال نتائج المرحلة الثانية، فيما تؤكد البوابة الإلكترونية للحرس الوطني أن لجنة القبول تطبق معايير الدقة في كافة شئ وأثناء المقابلة الشخصية مع مراعاة التدقيق الشديد في الالتزام بالشكل “اللياقة البدنية للمتقدم” الذي ينطبق مع متطلبات الحرس الوطني، وبعد القبول يمكنك معرفة كافة الإرشادات ونبذة عن الدراسة وبرامج التدريبية والتعليمية والمميزات التي يحصل عليها الطالب خلال فترة الدراسة بالكلية.

مكافآت كلية الملك خالد العسكرية

تقدم كلية الملك خالد العسكرية مجموعة من المزايا يحصل عليها الطالب خلال فترة الدراسة والتي تتضمن في النقاط التالية:-

يتم صرف مكافأة للطالب تعادل نصف الدخل الشهري من رتبته للدرجة الأولى كملازم.

تتحمل الكلية كافة المصروفات الدراسية بكافة أنواعها مما تشمل الكتب والمراجع وكراسات التدريب.

توفر الكلية سكن للطالب به كافة الأثاث اللازم للمعيشة بالإضافة إلى متطلبات الإعاشة اليومية سواء داخل الكلية أو أثناء التدريب خارجها.

تقدم الكلية الزي الرياضي والعسكري والتأمين عليهم.

تتولى الكلية مصروفات العلاج وذلك في حالة الاحتياج لذلك، من خلال مستوصف رعاية خاص بها مجهز بكافة إمكانيات الرعاية.

بعد التخرج يكون الطالب مؤهل للعمل العسكري والقيام بواجبه القيادي على أكمل وجه.

طريقة الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442

الدخول عبر بوابة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل.

اختر من القائمة العلوية حملة الشهادة للجامعيين، ومنها حدد نتائج المرحلة الثانية.

سوف ينقلك النظام إلى صفحة أخرى بها خانتين الأولى قم بكتابة رقم الطلب الذي حصلت عليه وقت التسجيل.

الخانة التالية كتابة رقم الهوية الوطنية.

ومن ثم الضغط على زر عرض سوف تظهر النتائج وأسماء المقبولين.

جدير بالذكر حين ظهور نتائج كلية الملك خالد للثانوية العامة من خلال نفس الموقع من خانة (حملة الشهادة الثانوية) من القائمة العلوية سوف تجد النتائج متاحة حين ظهورها على الموقع.