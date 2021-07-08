نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور رابط تسجيل ولي الأمر بالخطوات الصحيحة وشرح طريقة تعديل البيانات الشخصية لولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور رابط تسجيل ولي الأمر من أهم الروابط التي يتم البحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية بعد أن تطورت نظم التعليم داخل المملكة العربية السعودية وأصبح يعتمد على الأنظمة الإلكترونية التي تعمل على تنمية ونهضة العملية التعليمية والارتقاء بها لتحقيق هدف رؤية ٢٠٣٠ للنهوض بكافة الخدمات والمجالات والسعي الدائم من خادم الحرمين الشريفين لمواكبة التطور العالمي الرقمي.

برنامج نظام نور رابط تسجيل ولي الأمر

يعد برنامج نور من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية حيث أنه يربط جميع المؤسسات التعليمية والعمليات الخاصة بالتعليم داخل المملكة مع وزارة التربية والتعليم بقاعدة من البيانات المتكاملة التي تساعد على النهوض و الارتقاء بالتعليم،وتشمل قاعدة البيانات كل مهتم بالعملية التعليمية من مدرسين وطلاب وأولياء أمور ومديرين للعمل على تسهيل كافة الخدمات التعليمية إلكترونيا.

خدمات نظام نور الإلكترونية

يقدم برنامج نور عدد من الخدمات التي تتيح المرونة والسهولة لكافة المشتركين بالبرنامج ومن أهم تلك الخدمات:

وجود نظام متكامل لتسجيل دخول التلاميذ في جميع المراحل التعليمية بد أمن الابتدائي وحتى الثانوي.

النظام يعد حلقة وصل بين المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم للعمل على حل المشكلات والإجابة عن الاستفسارات المختلفة.

يدعم النظام سياسة التعليم المستحدثة عن بعد بعد تفشي أزمة كورونا كوفيد19 وتقليل الإصابة من خلال التباعد الاجتماعي حيث أصبح من الصعب وجود تجمعات في الهيئات والمدارس.

تحقيق الترابط بين العناصر المشاركة في العملية التعليمية لتحقيق أفضل النتائج التي تنهض بالمملكة.

يمكن النظام الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع على نتائجهم ومتابعة مستوياتهم العلمية مع المدرسين بغير حاجة للذهاب إلى المدارس.

رابط تسجيل ولي الأمر في نظام نورالتعليمي

للحصول على حساب جديد لولي الأمر لدخول نظام نور لابد من البحث عن برنامج نور علي شبكة الإنترنت عبر نظام نور رابط تسجيل ولي الأمر.

شرح طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور يتبع ولي الأمر عدة خطوات للتسجيل الدخول :

دخول موقع نور وتسجيل البيانات التي يطلبها النظام مثل(الاسم-سجل ولي الأمر). الضغط على مربع التالي ثم استكمال البيانات من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة والجنسية سعودية أوأخري. رقم جوال صحيح. تدوين رقم سري.

كيفية تعديل بيانات ولي الأمر في نظام نور تعليميي

حال احتاج ولي الأمر عمل تحديث أو تعديل لبياناته المسجلة على البرنامج لابد من: