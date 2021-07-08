شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على 5 مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود لإرتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

دوت الخليج – واس صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (5) مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بقيمة(223) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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