نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعه 44 من برنامج حساب المواطن والاستعلام عن نتائج أهلية شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعه 44 من برنامج حساب المواطن والاستعلام عن نتائج أهلية شهر يوليو؛ يبدأ المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وكما هو معروف أن موعد صرف الدفعة الجديدة تكون يوم عشرة من كل شهر ميلادي أي أن صرف الدفعة 44 سوف يكون يوم 10 يوليو ولا يتم تغير اليوم إلا إذا كان يوم الصرف يوافق أي أجازة رسمية.

موعد صرف الدفعه 44 من برنامج حساب المواطن

في وقتنا الحالي تبدأ المملكة العربية السعودية بالاستعداد لصرف الدفعه 44 من برنامج حساب المواطن وهو يوم 10 من كل شهر كما هو معروف ولكن من الممكن تأجيل الصرف هذا الشهر يوم واحد وصرفها يوم الأحد بدلا من يوم السبت حيث أن يوم السبت 10 يوليو سوف يوافق عطلة رسمية في السعودية، وسف يتم صرف الدعم للأشخاص المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن وهذه الشروط هي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

أن يكون عمره 35 فيما فوق أي لا يقل عن ذلك.

ألا يكون لديه أي محلات خاصة أو عقارات ويثبت ذلك.

أن يكون عمره 35 فيما فوق أي لا يقل عن ذلك.

ألا يكون يحصل على مرتب يزيد عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون قضى أكثر من 90 يوم خارج المملكة في آخر سنة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعه 44

يمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 44 وذلك عن طريق الموقع الرسمي لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. النقر على نتائج الأهلية. اختيار الدفعة 44. تدوين رقم الهوية. ثم الضغط على استعلام سيتم ظهور النتيجة مفصلة. إذا تم رفض المستفيد يمكنه القيام بتقديم اعتراض في خلال ثلاث شهور من الرفض.

طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن

يجب دائماً على المستفيدين من حساب المواطن تحديث بياناتهم باستمرار حتى يستطيعوا الحصول على الدعم الشهري دون توقف وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني لحساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. ثم إدخال الرمز المرئي. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار تحديث. يتم تحديث البيانات التي حدث بها أي تغير. إرفاق أي مستندات مطلوبة. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على تأكيد. ثم الضغط على تحديث عند قبول التحديث سيتم إرسال رسالة من الموقع للمستفيد.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم موعد صرف الدفعه 44 من برنامج حساب المواطن والاستعلام عن نتائج أهلية شهر يوليو، وشروط أهلية حساب المواطن.