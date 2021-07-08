نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط القبول بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وشروط القبول بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول يعد المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، من اهم المشروعات التدريبية الضخمة في المملكة، وتم إنشاؤه في عام 2005 ، بناءا علي فكرة من وزير البترول السعودي، بالإضافة إلي مراكز التدريب التابعة للمعهد، حتي يمكن إتاحة الفرصة للتدريب، وإتاحة الفرصة لعمل مناسب عقب فترة التدريب، ثم بالإضافة إلي دعمهم بالعديد من المميزات المعنوية والمادية خلال فترة التدريب، وتم فتح باب التسجيل والقبول في الدورات المقدمة من المعهد، من خريجي الثانوية العامة بالمملكة، ممن يبحثون عن الالتحاق بعمل تابع لشركة خدمات البترول والتعدين، فيتسائل الكثير عن الموعد للتسجيل وشروط القبول، وطريقة التسجيل في المعهد، ويوفر المعهد للمتدربين فرص تدريبية متميزة، بالإضافة إلي توفير فرص عمل عقب اجتياز التدريب بتفوق ونجاح، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي كافة المعلومات للتسجيل في المعهد.

طريقة وشروط القبول بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

يعد المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، المعهد الفريد من نوعه بالمملكة، وذلك لكونه مؤسسة مستقلة خاصة غير هادفة للربح، تسعي لسعوده الوظائف السعودية، باعتبارها هدفا وطنيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ثم يسهم أيضا في إيجاد قدرات سعودية شبابية مؤهلة للعمل في مجال البترول والتعدين، وتقليص العمالة الأجنبية في هذا المجال، وتم تأسيس المعهد بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، وتتضمن صناعة الخدمات البترولية علي العديد من شركات المقاولات المتخصصة، والتي تتعاون مع شركات كبري في نفس المجال مثل شركة شيفرون وارامكو، ويتيح المعهد لطلبته دراسة التخصصات التالية:

تخصص الكهرباء، اللحام، الميكانيكا، تخصص أعمال الأنابيب، الحفر، الرافعات، الرفع والتحميل، السقالات.

شروط القبول في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم يكون المتقدم من خريجي الثانوية شعبة علوم. يكون حاصلا علي درجة متوسطة تراكمية تصل 70% حد ادني. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على معدل 60٪ كحد أدنى. ثم أن لا يكون المتقدم قد تلقي الدعم من صندوق التنمية البشرية. لا يقل مقدم الطلب عن ثلاث وعشرون سنة. ثم يجب أن يكون لائقا بدنيا.

إجراءات القبول والتسجيل في المعهد

التسجيل علي الموقع الإلكتروني المعهد التقني السعودي لخدمات البترول. دخول اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم استكمال نموذج الطلب. يتم فحص المتقدمين بناءا علي الطلبات. ثم يتم أخطارهم عن طريق الجوال، والبريد الإلكتروني، لأجراء اختبارات الانجليزي والرياضيات. يجب على المتقدمين تسجيل ما لا يقل عن 30 ٪ لاختبار اللغة الإنجليزية و 30 ٪ لاختبار الرياضيات. ثم تصنيف المتقدمين الناجحين في المادتين علي أساس مجموع النقاط. إعطاء الناجحين نسخا من الوثائق الخاصة باللوائح والقواعد. يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وتوقيع اتفاقية التعلم. هناك تقيمات لخصائص القياس النفسي للوظائف. التوقيع مع شركة راعية لإكمال القبول للمتقدمين. ويتحمل المعهد المسئولية الكاملة للمتقدم.

طريقة التقديم للمعهد التقني لخدمات البترول