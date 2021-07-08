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عمر شويل - جدة نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443. تم الاعلان عن نتائج الترشيح للمرحلة التالية لحملة المؤهلات الجامعية. ويمكن الآن لجميع المسجلين معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الطلب والهوية الوطنية. حيث ستظهر أمامك مباشرة حالة الطلب الخاص بالقبول أو عدم القبول بالحرس الوطني السعودي.

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443 الترشيح للمرحلة التالية

تم اعلان نتيجة القبول في الكلية للمتقدمين من حملة المؤهلات الجامعية، ويمكن الآن لكافة المتقدمين معرفة النتيجة من خلال الرابط الذي أعلنت عنه لجنة القبول والتسجيل بالكلية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على الموقع الخاص بلجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.

2- ستظهر أمامك نافذ قم فيها بإدخال رقم الطلب الخاص بالتقديم، ورقم الهوية الوطنية ثم أضغط على عرض.

وتقوم لجنة القبول والتسجيل بالكلية بالإشراف على عملية الاختيار من بين المتقدمين لضمان عملية الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات وزارة الحرس الوطني السعودي.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية:-

1- أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية السعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة في الخارج.

2-أن يكون حسن السير والسمعة والسلوك، وغير محكوم عليه بأي حد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

4- سن المتقدم لا يزيد عند بدء العام الدراسي عن 27 سنة لجميع التخصصات ما عدا الأطباء السن لا يزيد عن 30 سنة.

5- أن تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول هو 165سم والوزن 52 كجم والحد الأعلى للطول هو 188 سم والوزن 95 كجم.

6- أن يكون حاصل على شهادته الجامعية بنظام الانتظام الكلي وتقديره لا يقل عن جيد.

7- أن يكون أدي اختبار كفايات اللغة الانجليزية Step والذي يعقد بمعرفة المركز الوطني للقياس بالنسبة للتخصصات الصحية ما عدا الأطباء.

8- أداء اختبارات القدرات العامة وذلك بالنسبة للتخصصات النظرية فقظ.

9- انهاء فترة الامتياز بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية.

10- معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من الجامعات في الخارج من قبل وزارة التعليم.