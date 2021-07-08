نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو| سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يوليو يتحدد 10/7/2021 وسط ترقب شديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 تُعلن عنه شركة أرامكو في التاريخ المحدد لكل شهر، بعد أن أصبح سعر البنزين في السعودية مرتبط بتحديث السعر العالمي للنفط فبدلاً من التعديلات القديمة النصف سنوية أصبحت التعديلات على أسعار البنزين بشكل شهري وبالتحديد يوم 10 من كل شهر ميلادي وتكون الأسعار مرتبطة بالسعر العالمي فإذا ارتفع سعر النفط في العالم يرتفع معه الأسعار في المملكة العربية السعودية وإذا انخفضت الأسعار تنخفض أسعار البنزين تباعاً وتُحدث الأسعار شركة أرامكو بشكل دوري ليعرف الجميع الأسعار الجديدة للبنزين والتي يتم التعامل بها مباشرة من يوم 11 يوليو الجاري.
أسعار البنزين الجديدة في السعودية
يستعد المواطنين السعوديين في كل شهر لاستقبال التسعيرة الجديدة للبنزين، بعد ارتباط سعر البنزين في السعودية بالأسعار العالمية وتتزايد عمليات البحث عن الأسعار الجديدة ليتعرف عليها الجميع بعد أن أصبحت التعديلات تتم كل شهر وإليكم توقعات الخبراء لأسعار البنزين لشهر يوليو والتي تكون قريبة جداً من الأسعار النهائية ويتم تعديل الأسعار مباشرةً فور الإعلان عنها رسمياً على الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية.
أسعار البنزين لشهر يونيو2021
|سعر بنزين 91
|2.18 ريال
|سعر بنزين 92
|2.33 ريال
|سعر الديزل
|0.52 ريال
|سعر الكيروسين
|0.70 ريال
|غاز البترول المسال
|0.75 ريال للتر
توقعات أسعار البنزين الجديدة في السعودية
يتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار الوقود في السعودية قليلاً وذلك بعد سعر الخام العالمي للبرميل، وهذا ما يجعل حالة من الترقب الشديد للأسعار الجديدة والتي سوف تُعلن عنها شركة أرامكو يوم السبت القادم والتي سيتم التعامل بها مباشرة بداية من الأحد 11 يوليو 2021 وحتى الشهر القادم.
توقعات أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021
إليكم توقعات الخبراء لأسعار البنزين لشهر يوليو 2021 وسيتم تحديثها مباشرة فور الإعلان الرسمي لأسعار البنزين من شركة أرامكو السعودية:
|سعر بنزين 91
|2.28
|سعر بنزين 92
|2.35
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