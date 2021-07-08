نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات قليلة على إيداع الدفعة 44 من حساب المواطن وضوابط جديدة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن موعد الإعلان عن إيداع دعم الدفعة في الوقت المناسب، حيث من المنتظر للدفعة القادمة الدفعة 44 من حساب المواطن أن يتم إيداعها في حسابات الأشخاص المستفيدين ومن الجدير بالذكر فقد أعلن سابقا برنامج حساب المواطن عن ضوابط جديدة، وقال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 من البرنامج، وأكد حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ44 يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

ضوابط جديدة في حساب المواطن:

من الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من الدعم والتي تشمل الفرد المستق، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

تفاصيل دفعة يونيو:

ونذكر من خلال هذا المقال أن البرنامج أودع في وقت سابق حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

تعويضات بأثر رجعي:

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة وفقاً لتقرير الخبراء بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة، وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 44:

وشهد حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر العديد من الأسئلة، فقد تم توفير خدمة المستفيدين للتمكن من الرد على كافة التساؤلات من قبل المستفيدين من البرنامج، فقد أشار إلى إنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو.